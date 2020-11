Brasil, único líder; Argentina cede, Chile gana y Uruguay castiga a Colombia

El jugador Roberto Firmino (d) de Brasil celebra un gol hoy, durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre las selecciones nacionales de Brasil y Venezuela en el estadio Morumbi en Sao Paulo (Brasil). EFE/NELSON ALMEIDA

Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- Brasil quedó como único líder de las eliminatorias sudamericanas en la tercera jornada, escoltado por Argentina que igualó con Paraguay, mientras Ecuador y Uruguay escalaron al vencer a domicilio a Bolivia y Colombia, que pinchó ante la Celeste por primera vez en Barranquilla.

En el Clásico del Pacífico, Chile se sacudió de su mal comienzo y ganó este viernes su primer partido al superar en Santiago por 2-0 a Perú con doblete de Arturo Vidal.

El máximo cañonero de estas eliminatorias es Luis Suárez, de Uruguay, con 4 anotaciones. Y se marcaron 13 goles para una media de 2,6.

BRASIL, SIN BRILLO ANTE VENEZUELA

A la Canarinha le costó vencer por 1-0 a una dura Venezuela sin su máxima estrella, Neymar, y sin Coutinho ni Casemiro en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

Pero el equipo de Tite se las arregló para liderar en solitario la clasificación con 9 puntos y sigue con su campaña perfecta gracias al gol de Firmino a los 66.

Brasil venía de endosarle un 5-0 a Bolivia y de golear 2-4 en Lima a Perú. La Vinotinto del portugués José Peseiro se la puso difícil, aunque al final su estantería cayó para completar tres derrotas al hilo.

Venezuela recibirá el martes a Chile y Brasil visitará a Uruguay.

CHILE, DE LA MANO DEL 'REY' ARTURO

Con un doblete de Arturo Vidal, Chile derrotó por 2-0 a Perú en el estadio Nacional de Santiago, en su primera victoria en esta eliminatoria, y escaló al sexto lugar con 4 enteros, mientras que Perú sigue octavo con uno.

'El Rey' Arturo convirtió sus goles en los minutos 19 y 34. El primero, un bombazo para enmarcar. Y el segundo después de un rebote en el área, para llegar a 31 goles con Chile.

La Roja por fin pudo vencer al equipo del argentino Ricardo Gareca, ya que bajo el mando del estratega colombiano Reinaldo Rueda no le había ganado a Perú.

La Blanquirroja, por su parte, alargó una racha: nunca ha sumado por eliminatorias en Santiago. Su último festejo en Chile fue en un amistoso en 1985.

URUGUAY CASTIGA A COLOMBIA

Uruguay anuló a Colombia con una goleada por 0-3 con tantos de Edinson Cavani, Luis Suárez, de penalti, y Darwin Núñez, y ganó por primera vez en Barranquilla.

La Celeste despojó del invicto al equipo local y también al portugués Carlos Queiroz, que perdió el primero de los 17 partidos que ha dirigido en la selección cafetera, que pasó de ser tercera a séptima en la clasificación con 4 enteros.

Cavani puso su sello en el minuto 5, tras un error de Yerry Mina, que el charrúa no perdonó para marcar el 0-1 y su gol 51 con la Celeste.

El futbolista del Manchester United alcanzó, además, su diana 17 en las eliminatorias sudamericanas por lo que entró en el top 5 de los máximos goleadores del torneo e igualó al chileno Iván Zamorano en una tabla que lidera Luis Suárez, con 25.

Un error de James Rodríguez causó un contraataque de Suárez y Bentancur, que terminó en una falta de Jeison Murillo en el área. El penalti lo cambió por gol 'el Pistolero' a los 54 para el 0-2.

La pesadilla colombiana acabó a los 73 cuando Núñez marcó el 0-3.

Colombia visitará el martes a Ecuador y Uruguay será anfitrión de Brasil.

ARGENTINA CEDE CON PARAGUAY

Una aguerrida selección paraguaya hizo sufrir a la argentina y logró llevarse un punto de La Bombonera al igualar 1-1.

Argentina ocupa el segundo lugar con siete puntos, mientras la Albirroja es quinta con cinco enteros.

Paraguay se fue arriba con un gol de Ángel Romero, de penalti, a los 21 minutos. Igualó de cabeza en el 40 Nicolás González, que debutó con la Albiceleste.

A los 57 se produjo la acción polémica del partido porque el árbitro Raphael Claus, tras consultar el VAR, anuló un gol de Lionel Messi luego de una gran acción colectiva, pero que se inició con una falta de González.

El martes Paraguay recibirá a Bolivia y Argentina visitará a Perú.

ECUADOR HUNDE A BOLIVIA

La Paz ya no le da tranquilidad a Bolivia. El otrora temido fortín, situado a una altitud de 3.640 metros, fue vulnerado por Ecuador que le ganó 2-3.

Bolivia se adelantó con gol de Juan Arce a los 37 minutos. Pero en el primer minuto del segundo tiempo Beder Caicedo fijó el 1-1 transitorio.

A los 55, Ángel Mena propició la remontada para los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro, pero Bolivia reaccionó con Marcelo Moreno Martins que anotó el 2-2.

Y cuando parecía que el encuentro acabaría igualado, Carlos Gruezo sentenció a los 88 la victoria de la Tri.

Bolivia sumó su segundo fracaso seguido en La Paz y se hunde sin puntos, y Ecuador logró su segunda victoria en línea y 6 puntos en las alforjas.

La Verde visitará el martes a Paraguay y Ecuador recibirá a Colombia.

Claudia Aguilar Ramírez