Brasil se entrena suave tras el triunfo ante Venezuela y ya piensa en Uruguay

Los jugadores Danilo (c), Marquinhos (i) y Roberto Firmino de Brasil celebran al final de un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 ante Venezuela en el estadio Morumbi en Sao Paulo (Brasil). EFE/NELSON ALMEIDA

Sao Paulo, 14 nov (EFE).- La selección brasileña se entrenó este sábado en forma ligera tras vencer a Venezuela y con la mente puesta en Uruguay, su próximo rival en las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022.

El equipo dirigido por Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', se limitó a una práctica sin mucho esfuerzo y a ejercicios de recuperación, tras la apretada victoria ante Venezuela por 1-0, un resultado más que ajustado, pero que dejó a los brasileños como líderes solitarios de la eliminatoria.

Brasil suma ahora nueve puntos, dos más que Argentina, y sigue invicto en el camino hacia Catar tras haber derrotado en las dos primeras jornadas a Bolivia por 5-0 y a Perú epor 2-4 en Lima.

Tite aún no ha dado pistas sobre el equipo que enfrentará en Montevideo a la Celeste, que en la tercera jornada anuló a la selección colombiana en Barranquilla y se impuso por 0-3 con goles de Edinson Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez.

Con esa victoria, Uruguay se sitúa en el cuarto lugar de la clasificación, y si se hizo fuerte en Colombia, se espera que sea aún más dura en Montevideo contra los brasileños, con los que mantiene una vieja rivalidad.

La buena noticia para Tite es que el equipo no tiene más bajas por ahora y que, tras el partido con Venezuela, que Brasil ganó con gol de Roberto Firmino en la segunda etapa, no hay más lesionados.

El entrenador brasileño ha tenido más de un dolor de cabeza en los últimos días y no ha podido contar con varios de sus habituales titulares, entre ellos Neymar, quien esta semana se incorporó a la selección con una lesión sufrida en el PSG, pero finalmente fue separado del equipo pues su recuperación aún requerirá de unos días.

Antes, también por sendas lesiones, ya había debido renunciar a contar con Philippe Coutinho (Barcelona), Fabinho (Liverpool) y Rodrigo Caio (Flamengo).

A esas bajas se sumaron las de Casemiro y Éder Militao, ambos del Real Madrid y desconvocados después de que contrajeron covid-19, una enfermedad que también sufre el centrocampista Gabriel Menino, del Palmeiras, y separado del grupo el pasado jueves.

Debido al positivo de Menino, detectado cuando ya llevaba dos días en la 'burbuja' de la selección, todos los jugadores y todo el cuerpo técnico fueron sometidos este sábado a nuevos exámenes para descartar la presencia del coronavirus.

La selección brasileña permanecerá en Sao Paulo hasta el próximo lunes, cuando tiene previsto viajar hacia Montevideo para el partido ante Uruguay, que para ambas selecciones será el último de 2020.