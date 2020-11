Armenia/Azerbaiyán.- Armenia y Azerbaiyán intercambian a sus muertos tras el alto el fuego en Nagorno Karabaj

EREVÁN, 14 (DPA/EP)



Este domingo Armenia y Azerbaiyán han intercambiado cuerpos de los muertos durante las últimas semanas de conflicto por el enclave de Nagorno Karabaj, después de que entrara en vigor un acuerdo de alto el fuego que incluye el despliegue de tropas rusas.



Azerbaiyán ha entregado un número no concretado de cadáveres de combatientes fallecidos en las inmediaciones de la estratégica ciudad de Shusha, ahora bajo control azerí, según ha informado el Ministerio de Defensa. A cambio, Armenia ha devuelto los cuerpos de seis soldados azeríes, un intercambio pactado dentro del acuerdo de alto el fuego.



Por otra parte, el Ministerio de Sanidad armenio ha informado en Facebook de que se han realizado más de 2.300 autopsias de otros tantos cuerpos, algunos de ellos aún sin identificar. No ha concretado cuántos corresponden a víctimas civiles.



Las autoridades proarmenias de Nagorno Karabaj elevan a 1.383 los militares propios muertos, mientras que Azerbaiyán no ha dado datos sobre bajas.



El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado este sábado que el alto el fuego pactado el pasado 9 de noviembre se está cumpliendo a lo largo de toda la línea de contacto del disputado enclave.



La región de Nagorno Karabaj ha vivido seis semanas de espiral bélica que enfrenta a Azerbaiyán y Armenia. La región forma parte oficialmente del territorio de Azerbaiyán, pero tiene mayoría de población armenia y está controlada de facto por Armenia desde el final de la última guerra, en 1994, cuando las fuerzas militares armenias se hicieron con el control de este enclave y de varios distritos azeríes colindantes.

