Argentina espera por Tagliafico para definir el equipo frente a Perú

Imagen de archivo del jugador Nicolás Tagliafico de Argentina durante un partido de clasificación sudamericana para el Mundial de Catar 2022, entre los seleccionados de Bolivia y Argentina, en el Estadio Hernando Siles, en La Paz (Bolivia). EFE/ Martín Alipaz /Archivo

Buenos Aires, 14 nov (EFE).- La selección argentina se entrenó este sábado y espera por la evolución de Nicolás Tagliafico para ver si podrá ser titular el próximo martes en el partido ante Perú en el estadio Nacional de Lima por la cuarta jornada de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022.

Luego del empate 1-1 del jueves ante Paraguay en la Bombonera, el conjunto albiceleste, que dirige Lionel Scaloni, comenzó a planificar el duelo del martes, el último que jugará este año.

La única duda que mantiene el cuerpo técnico es la de Tagliafico, quien no estuvo ante Paraguay por una molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda que lo obligó a intensificar su trabajo con los kinesiólogos.

La opción, si el lateral izquierdo del Ajax no llega al duelo en Lima, es repetir a Nicolás González en la última línea como lo hizo ante Paraguay, en el partido en el que además fue el autor del único tanto albiceleste.

Scaloni tiene definido que Giovani Lo Celso reemplazará al lesionado Exequiel Palacios, que sufrió la fractura en una de sus vértebras lumbares tras una entrada con sus rodillas de Ángel Romero durante el encuentro ante los paraguayos.

"Quería agradecerles a todos por los mensajes , ahora queda recuperarme y volver más fuerte que nunca", escribió el mediocampista del Bayer Leverkusen en su cuenta de Instagram junto a una foto en la cual se lo ve internado.

Palacios podría recibir este domingo el alta médica para comenzar una rehabilitación que le demandará al menos tres meses, según indicó el club alemán en un comunicado.

La plantilla argentina realizó este sábado ejercicios físicos de velocidad, reacción y coordinación en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza, distante a 35 kilómetros del centro porteño.

La jornada se completó con trabajos con el balón en los cuales se hizo especial hincapié en trabajos de definición y fútbol en espacio reducido.

Los porteros, en tanto, guiados por Martín Tocalli, hicieron trabajos específicos de la posición durante 40 minutos y luego se acoplaron a los ejercicios junto al resto de los jugadores de campo.

Este domingo, la Albiceleste tiene previsto otra jornada para comenzar a definir el once titular para el encuentro ante Perú, mientras que el lunes por la tarde viajará a Lima.

Argentina suma siete puntos luego de tres jornadas disputadas en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar y se ubica segunda detrás de Brasil, que tiene puntuación perfecta.