Alba Carrillo se despide de su apoyo incondicional: "Siempre te querré"

Alba Carrillo en el confesionario de la casa de 'GH VIP 7'



Hoy es un día muy triste para Alba Carrillo y toda su familia. La modelo, que siempre nos acostumbra a verla con una sonrisa en su rostro, parece que está pasando por uno de los peores momentos de este año y es que su perro, Lunes, ha ido para siempre. La colaboradora de televisión ha utilizado sus redes sociales para desahogarse y despedirse del ser que no se ha separado de ella en los malos, ni en los buenos momentos.



"Quiero aprender a amar como un perro. De esa manera incondicional en la que solo amamos los humanos a nuestros hijos. Sin esperar nada a cambio, sin exigir, solo dando... Lunes me ha hablado ma*s que muchos humanos con miles de palabras que no deci*an nada. Me ha guarecido con sus ojos, en di*as tristes, ma*s que muchos abrazos de personas que no acaban reconfortando. Me ha ensen*ado que por muy revuelto y feo que estuviera todo, al llegar a casa siempre estari*a e*l, feliz y lleno de energi*a, espera*ndome. A través de sus ojos, he aprendido a amar a todos los animales. Los ojos de los animales, brillantes y expresivos siempre claman piedad y llenan de ternura. Piedad porque injustamente, esta*n a nuestra merced. Ternura, porque sacan lo mejor de nosotros y calman nuestras entran*as. Amar a un animal, te acerca a lo mejor de ti mismo. Nos ensen*an que los animales esta*n por debajo de nosotros porque no son racionales. Craso error. Nos sacan muchos peldan*os en humanidad, esta*n infinitamente ma*s alto que nosotros en la escala de valores y tienen mucha ma*s pureza y verdad. Siempre te querre* y te estare* eternamente agradecida por todo lo que nos has dado. Eres experto en robar corazones en tiempo re*cord. Una parte de mi mundo se va hoy contigo, se cierra una etapa. Ve feliz, Lunes"



Con este texto Alba Carrillo advertía a todos sus seguidores de que Lunes se había marchado y exponía con sus palabras todo el sentimiento que tenía hacia la mascota que ha llenado su vida. Estamos seguros de que la colaboradora encontrará las fuerzas y las ganas de donde sea para seguir adelante con el recuerdo, eso sí, de Lunes.