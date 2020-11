Alarma en Perú tras derrota con Chile y antes de recibir a Argentina

Perú sumó ante Chile su segunda derrota consecutiva en la clasificatoria al Mundial de Catar-2022, acumulando apenas un punto en tres partidos y mostrando una alarmante falta de jerarquía cuando se le viene encima la Argentina de Lionel Messi el martes en Lima.

Las miradas críticas se centran en el atacante Raúl Ruidíaz, del Seattle Sounders de Estados Unidos, a quien se le reprocha haber desperdiciado la mejor ocasión de gol de la escuadra inca, en un mano a mano con el portero chileno Claudio Bravo cuando agonizaba el primer tiempo con Chile ya adelante 2-0.

"Si el primer tiempo termina 2-1, estamos hablando de otro partido", indicó el comentarista deportivo Diego Rebagliati en el programa de televisión Al Ángulo.

"Es injusto cargarle la mano a un solo futbolista, no voy a caer en ese error. (Pero) Estuvo claro que Ruidíaz no estuvo bien y a esta altura (de la eliminatoria) está en duda si debe tener minutos o no", añadió.

El técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca, defendió a Ruidíaz ante la prensa diciendo que "esencialmente se le está negando el gol".

- "Dejó un sinsabor" -

"Ruidíaz volvió a tener una noche gris con la selección peruana. No gravitó y no supo definir en dos ocasiones", destacó el diario deportivo Líbero.

"La selección sigue sin levantar cabeza", agregó Líbero. Y es que en el fútbol, "goles son amores y no buenas razones".

"El equipo dejó un sinsabor de cara al próximo partido ante Argentina", resaltó el diario Depor al resumir la frustración por la derrota.

La dificultad para generar ocasiones de gol por las obligadas ausencias de sus figuras Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, ambos lesionados, y la ausencia de un jugador creativo vienen mermando el rendimiento del equipo.

Para contrarrestar la escasez de poder ofensivo, Gareca convocó al ítalo-peruano Gianluca Lapadula, del Benevento en Italia, quien a sus 30 años debutó por la selección ante la Roja en Santiago.

Lapadula reemplazó a Ruidíaz los 30 últimos minutos del duelo, en los cuales Perú mejoró. Sin embargo, le faltó afinar su juego y perdió otra buena ocasión de gol ante Bravo.

Gareca dejó entrever además dificultades de comprensión entre Lapadula y sus compañeros.

"Lapadula no conoce a nadie acá. Creíamos que era importante darle un tiempo de adaptación", dijo el técnico sobre las razones por las que no arrancó desde el inicio ante Chile.

"Sigamos trabajando juntos. Unidos somos más fuertes", escribió Lapadula en las redes sociales. La dinámica y el entusiasmo del ítaloperuano en el área por buscar el balón dejaron satisfecha a la prensa limeña.

- "Sin levantar cabeza" -

"Yo no noté la falta de jerarquía y carácter. Fue un tiempo para cada uno. Perú hizo un segundo tiempo muy bueno", declaró el volante Yoshimar Yotún tras el 'Clásico del Pacífico'.

"Nosotros tenemos un equipo que tiene jerarquía. No pasa por ahí el problema de rendimiento, agregó.

Sin embargo, Yotún admitió que los jugadores peruanos estuvieron "imprecisos". "Pero es parte de la presión del rival y de la importancia del partido", afirmó.

La ausencia del goleador Guerrero, quien recién podrá volver a las canchas en abril de 2021, le está pasando factura a Perú.

Igual ocurre con Jefferson Farfán, que se lesionó ante Brasil en Lima y estará fuera del campo hasta inicios de 2021.

La dependencia peruana de estos jugadores, ambos de 36 años, desnudó las secuelas del confinamiento por la pandemia: falta de ritmo para que el equipo se acople mejor. Pero esto es igual entre todas las selecciones.

Gareca tiene la virtud de haber armado un equipo competitivo desde las pasadas eliminatorias, pero el reto exige ahora recambios. Y el tiempo bien puede no estar de su lado.

