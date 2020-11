Ágatha Ruiz de la Prada sobre las campanadas de Ana Obregón: "Me parece la bomba, una gozada"

10/09/2020 Ágatha Ruiz de la Prada nos da la última hora del robo de su colección y desvela el nombre de su hermana secreta. MADRID, 14 (CHANCE) Hace unos días nos quedábamos de piedra al conocer la noticia de que Ana Obregón será la encargada de dar las campanadas en TVE este año junto con Anne Igartiburu. No hay mejor manera que despedir el año con uno de los rostros más conocidos de televisión, uno que ha tenido que enfrentarse este año al peor momento de su vida: la muerte de su hijo Aless Lequio con 27 años. Es por eso que la actriz va a hacer su reaparición más esperada y despedirá el año rodeada de todos los españoles. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD OSCAR J. BARROSO



Hace unos días nos quedábamos de piedra al conocer la noticia de que Ana Obregón será la encargada de dar las campanadas en TVE este año junto con Anne Igartiburu. No hay mejor manera que despedir el año con uno de los rostros más conocidos de televisión, uno que ha tenido que enfrentarse este año al peor momento de su vida: la muerte de su hijo Aless Lequio con 27 años. Es por eso que la actriz va a hacer su reaparición más esperada y despedirá el año rodeada de todos los españoles.



Desde que se conoce, son mucho los personajes públicos que han mostrado todo el cariño y el apoyo a Ana Obregón, ya que han conseguido empatizar con el dolor de una madre que ha perdido a su hijo.



Ágatha Ruiz de la Prada no ha querido ser menos que nadie y nos ha confesado qué le parece que Ana Obregón de las campanadas: "Me parece la bomba, una gozada". De esta manera la diseñadora ha dejado claro que está encantada con la reaparición de la actriz en televisión después de este año tan difícil.