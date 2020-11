ACT.- Fórmula 1/GP Turquía.- Stroll cambia el guion y asalta la pole en el caos de Estambul

((Actualiza con sanción a Carlos Sainz))



Sainz saldrá decimosexto y Hamilton buscará su séptimo título desde la sexta posición



El piloto canadiense Lance Stroll (Racing Point) se ha llevado una sorprendente pole, la primera de su vida, para la carrera del domingo en el Gran Premio de Turquía, en una emocionante sesión de calificación marcada por las duras condiciones en pista, con lluvia y mucha agua, y en la que se impuso al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez (Racing Point).



Tras dos banderas rojas, mucha espera y, sobre todo, mucha emoción, Stroll hizo historia al conseguir la primera posición de salida de su carrera. Con ello, además, su equipo consigue una pole por primera vez desde que su estructura predecesora, Force India, lo lograse con Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Bélgica 2009.



Todo ello en unas últimas vueltas de infarto en Estambul. Pérez, con intermedios, destronó en los minutos finales a un Verstappen que había dominado gran parte de la sesión, pero, con el tiempo casi cumplido, su compañero de equipo voló para arrebatarle la posición de privilegio.



Mientras, los Mercedes no han sabido lidiar con las condiciones reinantes en el trazado turco y partirán, por primera vez en la temporada, fuera de la primera fila de parrilla. El británico Lewis Hamilton, que dispone este domingo de su primer 'match ball' para ganar su séptimo campeonato de la Fórmula 1, partirá sexto, mientras que el finlandés Valtteri Bottas lo hará noveno.



Por su parte, el español Carlos Sainz (McLaren) quedó eliminado en la Q2 tras un error de estrategia de McLaren, que por primera vez este curso no ha logrado pasar con alguno de sus monoplazas a la definitiva Q3. El madrileño terminó decimotercero la sesión, pero una sanción por bloquear a 'Checo' Pérez durante la Q2 le hizo descender tres puestos en parrilla y salir decimosexto. Además, le ha acarreado un punto de penalización en su carnet.



La amenaza de la lluvia en el trazado turco dejó ver la división de opiniones entre los pilotos a la hora de elegir neumáticos, intermedios para unos y de mojado para otros. Con todos ya en pista a punto de dirimir cuál era la elección correcta, el exceso de agua obligó a salir al coche de seguridad y a detener la sesión.



Más de 40 minutos después, la sesión se reanudó y, aunque volvió a ondear la bandera roja por un trompo de Grosjean, la competición continuó con Verstappen marcando el mejor tiempo. Las 'flechas plateadas', mientras, no conseguían alejarse en los puestos cabeceros, ni siquiera en una Q2 que se saldó con la eliminación de Sainz.



El resto, la Q3, fue historia. En el caos otomano, Racing Point fue el rey. "Es uno de los mejores momentos de mi carrera. Soñamos con esto desde pequeños", señaló un eufórico Stroll, que saldrá en la primera fila junto a Verstappen y por delante de 'Checo' Pérez, tercero.



Todo ello en un fin de semana en el que Hamilton está a siete puntos de conseguir su séptima corona e igualar al mítico Michael Schumacher. El británico será campeón si gana la carrera o incluso si es segundo aunque Bottas gane -siempre que su compañero no consiga el punto de la mejor vuelta de carrera-. Si termina tercero o cuarto, alzará el título si el finlandés no vence.



En caso de no conseguirlo en el Circuito de Estambul, Hamilton dispondrá de tres nuevos 'match ball' en las tres últimas carreras del campeonato 2020: en el Gran Premio de Baréin (29 de noviembre), en el Gran Premio de Sakhir (6 de diciembre) y en el Gran Premio de Abu Dbi (13 de diciembre).

