2-0. Chile consigue su primer triunfo rumbo a Catar y deja malherida a Perú

Jugadores de Chile celebran hoy tras vencer a Perú en un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el Estadio Nacional de Santiago (Chile). EFE/Martin Bernetti

Santiago de Chile, 13 nov (EFE).- Guiada por un Arturo Vidal inspirado y oportuno, la selección de Chile venció por 2-0 a la de Perú este viernes en el estadio Nacional de Santiago y consiguió su primer triunfo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 en partido de la tercera jornada.

A falta del duelo entre Brasil y Venezuela, que cerrará la fecha, la Roja se instala en el sexto puesto de la clasificación con 4 puntos y la Blanquirroja queda octava con solamente 1 entero.

El 'Clásico del Pacífico' fue favorable a Chile desde el inicio y lo rubricó con un golazo su mejor jugador de la noche, Arturo Vidal, quien a los 19 minutos recibió un pase desde la izquierda de Jean Meneses y de media distancia disparó un obús que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco peruano.

El 1-0 dio mayor confianza a la selección chilena, por lo que su dominio del balón y el control de las acciones aumentaron frente a una Blanquirroja que no le encontraba la vuelta al partido.

Chile hacía de las suyas por las bandas y a consecuencia de ello consiguió el 2-0 a los 35 minutos, de nuevo mediante Vidal, que con el olfato de un goleador consumado acompañó el lanzamiento elevado desde la derecha de Fabián Orellana y aprovechó el rebote que dio el peruano Luis Advíncula para empujar la pelota a la red.

La destacada participación del volante que milita en el Inter de Milán lo ubicó como el quinto goleador histórico de La Roja con 31 goles, 4 de ellos frente a Perú por las eliminatorias, con los que superó a un histórico como Carlos Caszely.

El mal rato que pasaba Perú hizo que su seleccionador Ricardo Gareca enviara a la cancha al creativo Cristian Cueva en reemplazo de Pedro Aquino a los 38 minutos, pero poco fue lo que alcanzó a hacer el centrocampista hasta el final del primer tiempo.

"Apretar más", era la instrucción de Gareca a sus pupilos.

Recién al minuto 36 la Blanquirroja concretó su primer remate al arco chileno, en los pies de Raúl Ruidíaz, tapado sin problemas por Claudio Bravo.

Erick Pulgar, que durante la primera mitad mostró un juego correcto, tuvo en la segunda dificultades para distribuir el balón en el medio campo y para girar en la transición ofensiva de Chile.

El lateral Jean Beausejour, que regresó a la selección chilena en este partido, no mostró la explosividad de antaño, pero cumplió tareas ofensivas y defensivas sin mayor desgaste físico.

En el segundo período Chile tuvo oficio para administrar la renta y le quitó velocidad al juego, con el riesgo que los peruanos, con amor propio volcados a la ofensiva, lograran el descuento y hasta el empate, lo que finalmente no sucedió.

Por ello fue que en campo chileno se jugó la mayor parte de la segunda mitad, con el equipo local replegado cerrando espacios y Perú adelantando sus líneas.

El 'Clásico del Pacífico' dejó otros hechos destacados como el retorno del portero Claudio Bravo a un partido oficial después de tres años de ausencia, el debut en eliminatorias del árbitro uruguayo Esteban Ostojich y el del atacante Gianluca Lapadula, de padre italiano y madre peruana, que ingresó para la Blanquirroja en la segunda parte por Raúl Ruidíaz.

El próximo martes 17 de noviembre por la cuarta jornada camino a Catar 2022, Chile visitará a Venezuela y Perú recibirá a Argentina.

- Ficha técnica:

2. Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla (m.84, Nicklas Castro), Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar (m.70, Claudio Baeza), César Pinares (m.70, Rodrigo Echeverría), Arturo Vidal; Fabián Orellana (m.76, Yonathan Andía), Felipe Mora (m.84, Alexis Sanchez) y Jean Meneses.

Seleccionador: Reinaldo Rueda.

0. Perú: Pedro Gallese; Luis Advícula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia (m.77, Andy Polo); Pedro Aquino (m.38, Christian Cueva), Yoshimar Yotún, André Carrillo, Raúl Ruidíaz (m.60, Gianluca Lapadula); y Edison Flores (m.60, Marcos López).

Seleccionador: Ricardo Gareca.

Goles: 1-0 m.20: Arturo Vidal. 2-0 m.35: Arturo Vidal.

Árbitro: el uruguayo Esteban Ostojich. Amonestó a Jean Beausejour, Renato Tapia, Christofre González y Rodrigo Echeverría.

Incidentes: partido de la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 disputado en el estadio Nacional de Santiago de Chile, sin público debido las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus. Antes del comienzo se guardó un minuto de silencio en memoria Carlos 'El Tanque' Campos, jugador chileno fallecido a los 83 años.