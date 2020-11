0-1. Kanté manda a Francia a la fase final

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM

Lisboa, 14 nov (EFE).- Un gol de N'Golo Kanté mandó este sábado a Francia a la fase final de la Liga de Naciones y tumbó a la vigente campeona del torneo, una Portugal liderada por Cristiano Ronaldo y João Félix que no consiguió imponerse al dominio galo.

El medio centro del Chelsea marcó el único gol del encuentro al inicio de la segunda parte y certificó la clasificación de los franceses a falta de una jornada para cerrar la fase de grupos.

El partido prometía emoción: la campeona del mundo y la campeona de Europa se enfrentaban en el Estadio da Luz de Lisboa, en una cita en la que un triunfo significaba automáticamente el pase a la 'final four' del torneo.

Los locales salieron con Cristiano Ronaldo, João Félix y Bernardo Silva, un amenazante ataque que no dio sus frutos ante la Francia de Didier Deschamps, que alineó a Griezmann junto a Conan y Martial.

La selección francesa, que se había quedado sin Mbappé por problemas físicos, dominó más en la primera parte y protagonizó las ocasiones de más peligro, ante una Portugal que no terminaba de encontrar su juego pese a los fogonazos de Cristiano Ronaldo, que mostró mucho hambre de gol.

El larguero y un muro llamado Rui Patrício evitaron que los galos se fuesen al descanso con ventaja.

Martial tuvo hasta tres ocasiones claras. El delantero del United mandó un tiro rozando el larguero, estrelló otro contra un poste y lo intentó una tercera vez, pero Rui Patrício evitó el gol.

Tras el descanso, Portugal salió mejor en la segunda parte, con un intento de falta directa de Cristiano que pasó muy cerca de la meta rival.

Pero fue Francia la que encontró premio. En el minuto 53, una combinación de Rabiot y Griezmann acabó con un despeje de Rui Patrício que cayó sobre Kanté, que empujó el balón dentro de la portería local.

Portugal, ya con Diogo Jota y Trincão sobre el césped, siguió buscando el gol.

Lloris salvó a Francia al sacar un fuerte chut colocado de Moutinho tras una jugada de Cristiano, y después fue el turno de Kimpembe de evitar el gol luso al quitarle al delantero del Juventus un balón que estaba a punto de rematar de cabeza.

Según se acercaba el final, la selección gala intentaba arañar cada segundo que podía con interrupciones del juego y evitar el juego de Portugal, que pese a sus intentos de presionar no conseguía sacar frutos.

Al final, ni los intentos de Cristiano -que está a ocho tantos de igualar el récord de goles del iraní Alí Daei- consiguieron cambiar el marcador.

La victoria dejó a Francia con 13 puntos en cabeza del grupo 3 y a Portugal con 10, pero el gol de Kanté garantizó el pase de los galos en caso de que la última jornada deje a los dos equipos en igualdad de puntos, ya que en París empataron a cero.

- Ficha técnica:

0 - Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; Danilo Pereira (Sérgio Oliveira, m.85), Bruno Fernandes (João Moutinho, m.71), William Carvalho (Diogo Jota, m.56); Bernardo Silva (Trincão, m.71), João Félix (Paulinho, m.85) y Cristiano Ronaldo.

1 - Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández; Kanté, Rabiot, Pogba; Coman (Thuram, m.59), Martial (Giroud, m.78) y Griezmann.

Gol: 0-1, m.53: Kanté.

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania). Amonestó a Danilo Pereira (m.31) de Portugal y a Lloris (m.61), Kanté (m.78) y Lucas Hernández (m.82) por parte de Francia.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, grupo 3, disputado en el Estadio da Luz, en Lisboa, sin público.

Paula Fernández