Varsovia insiste en el rechazo a vincular los fondos de la UE con el estado de Derecho

Berlín, 13 nov (EFE).- El Gobierno polaco reiteró su rechazo a la idea de vincular la distribución de fondos de la UE al respeto a los principios del Derecho, lo que el jefe de gabinete del primer ministro Mateusz Morawiecki, Michal Dworczysk, calificó este viernes como un intento de crear un mecanismo político para presionar algunos países miembros.

Ya en una carta dirigida a los a los jefes de las instituciones de la UE en relación con el presupuesto de la UE, Morawiecki indicó que Polonia mantenía su posición y no podía aceptar la discreción del mecanismo relativo a los principios de cumplimiento del estado de derecho.

Dworscysk, en una entrevista difundida hoy por la radio pública polaca, reiteró esta postura y dijo que los mecanismos que se están proponiendo no tienen transparencia y son excesivamente discrecionales.

"Seamos honestos: es un intento por crear un mecanismo político a través del cual algunos países de la UE podrían intentar presionarnos, algo que no aceptaremos", dijo.

El acuerdo de principios de noviembre entre el Parlamento Europeo y la presidencia alemana del Consejo de la UE sobre el vínculo entre el Estado de derecho y el presupuesto de la UE supone que la Comisión Europea podrá activar un mecanismo que lleve a congelar fondos en casos en que no se respeten principios básicos como, por ejemplo, la independencia del poder judicial.

Polonia, lo mismo que Hungría, ha amenazado incluso con vetar el presupuesto de la UE si se adopta ese mecanismo, lo que ha generado críticas por parte del principal partido de la oposición, Plataforma Ciudadana (PO).

En la próxima sesión del Sejm (el parlamento polaco), según anuncio el jefe del PO Borys Budka, la oposición pedirá que se apruebe una resolución que obligue al Gobierno al llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de la UE.

"Lo que está haciendo Mateusz Morawiecki es pura locura. Amenaza con un veto al presupuesto de la UE, que es un buen presupuesto, para Polonia y amenaza con un veto al fondo de reconstrucción que contempla miles de millones de euros para combatir el coronavirus y sus efectos económicos", añadió Budka en conferencia de prensa

Según su criterio, el Gobierno actual está trasladando conflictos políticos internos al terreno europeo, con lo que "está poniendo en riesgo los intereses de los polacos".