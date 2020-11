Vargas Llosa afirma que el Congreso de Perú "ha violado la Constitución"

En la imagen un registro del escirtor escritor peruano y premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, quien afirmó que el Congreso de Perú "ha violado la Constitución" al destituir el lunes pasado a Martín Vizcarra de la jefatura del Estado peruano. EFE/Javier López/Archivo

Lima, 12 nov (EFE).- El escritor Mario Vargas Llosa afirmó que el Congreso de Perú "ha violado la Constitución" al destituir el lunes pasado a Martín Vizcarra de la jefatura del Estado peruano por "incapacidad moral" por acusaciones de presunta corrupción que aún no han sido probadas.

"Yo creo que la Constitución peruana es muy clara, un presidente puede ser acusado, pero solamente puede ser investigado al término de su mandato y clarísimamente el flamante Congreso ha violado la Constitución con esta medida", declaró Vargas Llosa al diario El Comercio.

El premio Nobel de Literatura de 2010 consideró que la decisión del Legislativo es "un hecho lamentable, como han señalado muchos juristas peruanos, entre ellos el ex primer ministro Pedro Cateriano, que ha titulado la actuación del Congreso de un verdadero golpe de Estado".

RECHAZO A REPRESIÓN POLICIAL

Tras señalar que Vizcarra bien pudo ser investigado por la Justicia al término de su mandato, el próximo 28 de julio, Vargas Llosa criticó que la Policía Nacional haya hecho uso excesivo de la fuerza para reprimir las movilizaciones que comenzaron desde hace cuatro días en el país, con miles de ciudadanos en las calles.

"Creo que se debe condenar la actuación policial, que ha sido sumamente violenta", remarcó el autor de "La ciudad y los perros", que agregó que la destitución de Vizcarra "clarísimamente ha tenido la reprobación del grueso de la población peruana".

"Por otra parte, quisiera señalar que prácticamente no ha habido países que hayan reconocido al nuevo presidente del Perú, el señor (Manuel) Merino, lo que significa una reprobación muy general a lo sucedido en el Congreso de Lima", acotó.

SITUACIÓN LAMENTABLE

Vargas Llosa dijo que Perú afronta "una situación absolutamente lamentable de confusión y de anarquía" y que a nivel internacional existe desconcierto por "esta situación absolutamente insólita" de que el Congreso, que solo asumió funciones en marzo pasado, "se ha pronunciado de una manera tan absurda y clarísimamente en contra de la Constitución y de la legalidad peruana".

En ese sentido, remarcó que es "fundamental" que el gobierno de transición que ha asumido el presidente del Congreso, Manuel Merino, respete el calendario de las elecciones generales convocadas para abril del próximo año.

Consideró, sin embargo, que Merino "traiciona las mejores tradiciones de Acción Popular", el partido del líder político Fernando Belaunde, quien fue dos veces presidente, y del jurista Valentín Paniagua, quien dirigió la transición política peruana tras la destitución de Alberto Fujimori, en el año 2000.

El escritor comentó que Belaunde y Paniagua, quienes ya fallecieron, "deben estar enormemente sorprendidos, si es que están ahí, viendo las cosas que ocurren, porque esta medida en la que Acción Popular es muy responsable, en cierta forma, traiciona las mejores tradiciones profundamente democráticas del partido".

PREOCUPACIÓN POR EL PERÚ

Ante la crisis que afronta Perú, Vargas Llosa manifestó su preocupación porque dijo que "es un país que en estos últimos años ha dado un espectáculo bastante lamentable con la cantidad de presidentes que han sido investigados, imputados o fugados".

"Una vez que esto había ocurrido, pensábamos que se había inaugurado una nueva etapa, pero desgraciadamente, las peores tradiciones se repiten en estas circunstancias", enfatizó antes de indicar que la reacción enérgica del pueblo peruano "está en favor" de que su país "vuelva de una vez por todas a esa legalidad que ha sido tan atropellada en estos últimos años".

El premio Nobel concluyó diciendo que "lo sucedido es absolutamente lamentable y que estos diputados parlamentarios que lo han perpetrado van a ser a la corta o a la larga sancionados por el pueblo peruano".