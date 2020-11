Unos 130 agentes de la protección de Trump, afectados por la covid-19

El Servicio Secreto cuenta con unos 1.300 agentes destinados a la protección de la mansión presidencial y la residencia del vicepresidente. EFE/Andrew Harrer/Archivo

Washington, 13 nov (EFE).- Más de 130 agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, encargado de la seguridad de la Casa Blanca, entre otros menesteres, se han contagiado recientemente de la covid-19 o están aislados después de que dieran positivo en los test de la enfermedad o estuvieran en contacto con infectados, según medios de comunicación estadounidenses.

El diario The Washington Post, que cita a tres personas conocedoras de la situación, apunta que la expansión del coronavirus entre el personal de esta agencia gubernamental, que ha causado la baja del 10 % de sus trabajadores, puede ser debida en parte a que efectivos del Servicio Secreto han ofrecido protección al ahora presidente saliente en los multitudinarios mítines de su campaña, donde algunas personas no llevaban mascarilla facial, antes de los comicios del pasado 3 de noviembre.

La cadena de televisión CNN confirmó también que varias decenas de agentes del Servicio Secreto están contagiados y mantienen cuarentena actualmente.

Las fuentes del rotativo indicaron que la covid-19 está afectando especialmente a la unidad de agentes destinados a la seguridad personal del presidente, en paralelo al aumento de los casos de contagiados en el entorno de Trump.

A fecha de ayer, jueves, ascendían a diez el número de positivos de la enfermedad en el entorno del presidente saliente, después de que se confirmara que uno de los principales asesores de su campaña electoral, Corey Lewandowski, había contraído la enfermedad.

Lewandowski asistió la noche del pasado 3 de noviembre a una fiesta en la Casa Blanca en la que el presidente declaró prematuramente su victoria en los comicios, cuatro días antes de que los medios pronosticaran que el ganador sería su rival demócrata, Joe Biden.

La mayoría de las diez personas que han dado positivo en la última semana asistieron a esa fiesta, que congregó a más de 150 personas en el espacio cerrado de la sala Este de la Casa Blanca, aunque todos ellos se habían sometido antes a test de covid-19.

En las jornadas previas a los comicios, Trump se embarcó en un maratón de mítines electorales en distintas partes del país.

El Servicio Secreto, de acuerdo The Washington Post, está evaluando también si algunos de los agentes se contagió no en uno de estos viajes, sino en la misma Casa Blanca.

Este cuerpo cuenta con unos 1.300 agentes destinados a la protección de la mansión presidencial y la residencia del vicepresidente.

Antes de que se produjera la actual ola de contagios, casi 30 personas se contagiaron en septiembre y octubre por un brote de covid-19 en la Casa Blanca, incluidos el propio Trump, su esposa Melania y su hijo Barron.