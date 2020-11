Tanzania.- Magufuli recalca que "no hay democracia sin límites" ante las denuncias opositoras de fraude en Tanzania

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Tanzania, John Magufuli, ha recalcado este viernes que "no hay democracia sin límites" y ha resaltado que el objetivo de la libertad y la democracia "es el desarrollo, no el caos", en medio de su polémica victoria en los últimos comicios y ante las denuncias de fraude de la oposición.



"No hay democracia sin límites. La libertad y la justicia van de la mano con la responsabilidad y no hay libertad o justicia sin deber", ha manifestado, en el marco de su discurso inaugural en el nuevo Parlamento, salido de las urnas el 28 de octubre.



Magufuli se hizo con el 84 por ciento de los votos en las elecciones y su partido obtuvo cerca del 99 por ciento de los apoyos en las parlamentarias, según la comisión electoral, si bien los candidatos opositores han denunciado irregularidades.



El presidente ha centrado su discurso en desvelar los puntos de acción del Gobierno, entre los que ha destacado "dar prioridad durante los próximos cinco años a seguir protegiendo y manteniendo los valores de la nación, principalmente la paz, la unidad, la solidaridad y la independencia".



Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar el desarrollo económico del país y ha destacado que hay numerosas oportunidades a nivel de minería de piedras preciosas, la industria cárnica, la extracción y procesamiento de gas natural y otras oportunidades en el sector energético.



"Queremos que los inversores vengan y aprovechen las oportunidades. Tanzania es un lugar seguro para su capital", ha manifestado, según ha informado el diario tanzano 'The Guardian'. "Durante los próximos cinco años seguiremos mejorando el ambiente empresarial para los pequeños empresarios", ha agregado.



El mandatario ha indicado además que impulsará una agenda social, centrada especialmente en educación, el acceso al agua potable, la expansión de la red eléctrica a zonas rurales y la mejora de los servicios sanitarios, así como la expansión de la red de ferrocarriles del país.



"Participaremos de forma total en los procesos de integración a nivel regional, continental e internacional, particularmente en la Comunidad Africana Oriental (EAC), la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), la Unión Africana (UA) y Naciones Unidas", ha sostenido, tal y como ha recogido el diario tanzano 'Daily News'.



PROTESTAS DE LA OPOSICIÓN



La controvertida victoria de Magufuli se ha visto seguida por una campaña de arresto de los principales líderes opositores por su rechazo a su victoria y su convocatoria de movilizaciones. En este contexto, el principal candidato opositor, Tundu Lissu, abandonó el país la semana pasada tras denunciar amenazas de muerte.



El comandante de la Policía de Dar es Salaam, Lazaro Mabosasa, afirmó la semana pasada que los opositores detenidos eran sospechosos de terrorismo a raíz de supuestos planes para incendiar gasolineras, mercados y edificios gubernamentales en el marco de las protestas convocadas contra los resultados oficiales.



Lissu fue detenido brevemente la semana pasada, al igual que los líderes de los partidos Chadema y ACT-Wazalendo, Freeman Mbowe y Zitto Kabwe, respectivamente, y el exparlamentario Godbless Lema. Lema fue arrestado el domingo en Kenia tras cruzar la frontera de forma irregular junto a su familia y denunciar la existencia de un complot para asesinarle.



Tanto Chadema como ACT-Wazalendo se han negado a reconocer el resultado de las elecciones, durante las que han denunciado que se produjeron irregularidades y fraude y han pedido a la comunidad internacional que tampoco reconozca la reelección de Magufuli.



El presidente tanzano, que hizo de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, ha sido muy criticado a nivel internacional por la campaña de persecución contra la oposición y las limitaciones a la libertad de prensa y expresión, entre otros.

