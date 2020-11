Sudáfrica.- La Fiscalía de Sudáfrica acusa de corrupción al 'número dos' del partido del Gobierno

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía Nacional de Sudáfrica ha acusado este viernes de corrupción, fraude y lavado de dinero al secretario general del partido del Gobierno, el Congreso Nacional Africano (ANC), Ace Magashule, quien ha desmentido las acusaciones y asegurado que todo forma parte de una persecución política a cargo de "infiltrados" en el seno de la formación.



A Magashule, responsable de llevar el día a día de los asuntos del partido, se le acusa de comportamiento indebido a la hora de otorgar un contrato de asbestos por valor de 255 millones de rands (13,8 millones de euros) en Provincia del Estado Libre, de la que fue primer ministro durante una década.



Magashule recibió pagos ilegales del empresario Ignatius Mpambani, propietario de una de las dos compañías que recibieron el contrato y asesinado en 2018, y realizó un esfuerzo para ocultar las transacciones. El secretario general ha sido acusado junto a otras siete personas y se espera que otros tres nombres más sean añadidos al pliego de cargos.



Magashule está ahora en libertad bajo fianza y deberá volver a comparecer ante el Tribunal de Magistratura el próximo 19 de febrero.



Poco después de escuchar las acusaciones, el secretario general del ANC ha comparecido ante cientos de simpatizantes, ante quienes ha negado los cargos y asegurado que seguirá en las filas del partido.



"Os garantizo que no he cogido ni un solo centavo. Nada ni nadie me va a echar del partido", ha dicho, según declaraciones recogidas por el portal sudafricano News24.

Te Recomendamos