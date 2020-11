Shtaye condena plan de Pompeo de visitar las colonias israelíes en Cisjordania

EFE/EPA/ALAA BADARNEH/Archivo

Jerusalén, 13 nov (EFE).- El primer ministro palestino, Mohamad Shtaye, condenó hoy la visita de Mike Pompeo a colonias israelíes de Cisjordania ocupada, anunciada por medios locales para la semana que viene y que sería la primera oficial de un secretario de Estado de EE.UU. a esos asentamientos.

"Deploramos la intención de Mike Pompeo de visitar el asentamiento ilegal de Psagot, construido en tierras pertenecientes a propietarios palestinos en la ciudad de Al Bireh (Cisjordania), durante su visita a Israel la próxima semana", manifestó Shtaye.

El digital Axios, con base en Tel Aviv, publicó parte de la agenda, todavía no oficial, de Pompeo y asegura que éste planea visitar asentamientos israelíes -contrarios a la legalidad internacional-, tanto en el territorio palestino de Cisjordania como en los Altos del Golán sirios.

"Este peligroso precedente legaliza los asentamientos y es un golpe a la legitimidad internacional y a las resoluciones de la ONU", opinó el primer ministro palestino.

El periodista israelí Barak Ravid, de Axios, cree que "el viaje (de Pompeo) parece tener la intención de resaltar los cambios en la política de la Administración de (Donald) Trump sobre Israel".

Desde que Trump llegara al poder, la Casa Blanca ha roto con décadas de consenso sobre el conflicto palestino-israelí y, entre otros posicionamientos, ha trasladado su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, cuya parte oriental está ocupada, ha reconocido la Ciudad Santa como capital de Israel y el Golán como territorio soberano israelí.

Pompeo dijo el año pasado que los asentamientos no son "incompatibles con la ley internacional" y el plan de paz impulsado por la Casa Blanca ha respaldado la anexión por Israel de buena parte de Cisjordania ocupada.

Una semana antes de las elecciones del 3 de noviembre, Estados Unidos amplió los programas científicos de cooperación con Israel a las colonias judías, hasta ahora excluidas, y argumentó que estas "restricciones geográficas ya no son coherentes con la política de los EE.UU.".

Sin embargo, no está claro que la nueva Administración del demócrata Joe Biden, que se impuso en las últimas elecciones, vaya a mantener la política iniciada por Trump y es posible que este regrese a la posición histórica de Washington, que defendió cuando era vicepresidente de Barak Obama y según la cual los asentamientos israelíes carecen de "validez legal". EFE

