Sed de agua de coco desaparece por cambio de gustos

(Bloomberg) -- Hace solo unos años, el agua de coco volaba de los estantes de las tiendas. Los consumidores se rendían ante la bebida intrínsecamente dulce, los fabricantes introdujeron nuevas marcas, y los bares creaban brebajes exclusivos en torno a la bebida.

Pero, como hemos visto con la menguante popularidad de Cronuts o las patatas fritas sin grasa, los gustos cambian.

El agua de coco ha puesto fin a su ascenso meteórico y ha comenzado a perder cuota de mercado a medida que los consumidores se inclinan por otras opciones de moda, como las gaseosas de sabores que han cobrado popularidad recientemente. El último golpe lo asestó Coca-Cola Co., tras la decisión de poner fin a su marca de agua de coco, Zico, como parte de una poda de “productos de bajo rendimiento”.

“El agua de coco registró su punto álgido hace varios años, ya que era la nueva bebida ‘de moda’”, dijo George Daines, comerciante de categoría global de bebidas de Whole Foods. “Los clientes ahora tienen muchas opciones alternativas al uso de agua de coco”.

Desde su máximo en 2016, las ventas de agua de coco en EE.UU. han disminuido un 16%, según datos de la firma de análisis de mercado Euromonitor. Las caídas se han acelerado cada año.

Las marcas han registrado disminuciones similares. Las ventas minoristas de Zico disminuyeron alrededor del 7% el año pasado, mientras que O.N.E, la marca de PepsiCo Inc., registró una caída de casi un 13%, según Euromonitor.

Es cierto que el agua de coco siempre ha tenido sus detractores. No se necesita buscar mucho por internet para encontrar quejas sobre la textura, el olor o sabor.

Michael Kirban, que fundó Vita Coco, sigue siendo optimista sobre la categoría y sobre su propia marca. Reconoce que hubo una desaceleración en 2018 y principios de 2019, lo que atribuyó a problemas con la forma en que los minoristas posicionaron los productos. Pero hay señales de un repunte más reciente, ayudado por nuevas ofertas, dijo.

E incluso si la categoría tiene dificultades, la retirada de Coca-Cola deja espacio para la entrada de otras marcas.

“La retirada de Zico y la desaparición de otras marcas nos da más margen para introducir más innovación y más personas en la categoría”, dijo Kirban, líder ejecutivo de la compañía. “En realidad, estamos en un lugar muy interesante”.

Nota Original:Coconut Water Hype Fades Away as U.S. Consumer Tastes Change

©2020 Bloomberg L.P.