Sáhara.- Marruecos despliega militares en la zona de Guerguerat tras las "provocaciones" del Polisario

16/11/2019 Manifestación en defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en Madrid



Rabat establece un "cordón de seguridad" para garantizar la circulación y alega que solo usará armas "en legítima defensa"



MADRID, 13 (EUROPA PRES)



Las Fuerzas Armadas de Marruecos se han desplegado este jueves por la noche en la zona de Guerguerat, fronteriza con Mauritania, para garantizar la libre circulación de personas y bienes, tras semanas de bloqueo por parte de activistas saharauis y de "provocaciones" atribuidas desde Rabat al Frente Polisario.



El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha anunciado en un comunicado que tras el bloqueo efectuado por "unas sesenta personas" y, dada la limitación que ha supuesto para la circulación a través de este paso --considerado "ilegal" por el Polisario--, se ha establecido un "cordón de seguridad".



La operación, según el Ejército "no es ofensiva ni tiene intención bélica", de tal forma que se pretende "evitar todo contacto con personas civiles y no recurrir a las armas salvo en caso de legítima defensa", reza el comunicado recogido por la agencia de noticias oficial MAP.



La nota de las Fuerzas Armadas ha llegado acompañada de otra del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que el Gobierno ha acusado al Polisario de llevar a cabo "provocaciones graves e inaceptables" que justifican que las autoridades marroquíes hayan decidido actuar "con respeto a sus atribuciones" y "en perfecta conformidad con la legalidad internacional".



El Gobierno, que no ha aludido a la operación militar, ha alegado que lo le queda "otra opción que asumir sus responsabilidades" para garantizar la libre circulación en Guerguerat y poner fin a unos bloqueos que se habrían iniciado el 21 de octubre. El Polisario, ha advertido, será quien asuma "toda la responsabilidades y las consecuencias" de lo que pueda ocurrir.



Este bloqueo, así como el supuesto "hostigamiento" a miembros de la misión de paz de la ONU (MINURSO), constituyen a juicio de Rabat "verdaderos actos premeditados de desestabilización que alteran el estatus de la zona, violan los acuerdos militares y representan una amenaza real para el mantenimiento del alto el fuego".



El Ministerio de Exteriores de Marruecos ha apuntado que durante estas semanas ha estado en contacto tanto con países vecinos como con Naciones Unidas, confiando en los "buenos oficios" tanto de la MINURSO como del secretario general de la ONU, António Guterres. Sin embargo, los llamamientos a la calma "han sido en vano", ha agregado.



El Frente Polisario, que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ya denunció el lunes el envío de fuerzas de Marruecos a la zona del paso de Guerguerat y avisó de que respondería "con firmeza" a cualquier "agresión", advirtiendo de que supondría "el fin del alto el fuego" y el inicio de "una nueva guerra total en la región".