Sáhara.- Argelia y Mauritania apelan a Marruecos y el Polisario a respetar el alto el fuego en el Sáhara

25/02/2016 Banderas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) POLITICA MAGREB AFRICA INTERNACIONAL SÁHARA OCCIDENTAL CEDIDA POR EL FRENTE POLISARIO



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Los gobiernos de Argelia y Mauritania se han pronunciado este viernes sobre los últimos acontecimientos en El Guerguerat y han apelado tanto a los dirigentes saharuis como a Marruecos a respetar el acuerdo de alto el fuego para el Sáhara Occidental.



En el caso de Argelia, principal aliado del Frente Polisario, su tono ha sido mucho más duro con su país vecino, con el que no mantiene relaciones diplomáticas precisamente por la cuestión del Sáhara. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ha lamentado "vivamente las graves violaciones del alto el fuego" ocurridas en El Guerguerat y ha instado al "cese inmediato de estas operaciones militares, cuyas consecuencias podrían afectar a la estabilidad de toda la región".



"Argelia llama a las dos partes, el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, a hacer prueba de un sentido de responsabilidad y contención y respetar, en su integralidad, el acuerdo militar firmado entre ambos y la ONU", ha añadido el Ministerio, según informa la agencia estatal APS.



Además, Argel ha aprovechado la ocasión para pedir a la ONU y la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) que sigan cumpliendo con su misión de forma imparcial como "lo exigen los acontecimientos actuales" y para instar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a que nombre lo antes posible a su enviado especial para el Sáhara, puesto que está vacante desde que Horst Koehler dimitiera en mayo de 2019.



Por su parte, Mauritania ha indicado que ha venido siguiendo con "gran preocupación" los acontecimientos que se han venido desarrollando en las últimas semanas en El Guerguerat y ha llevado a cabo "numerosos contactos en un esfuerzo por calmar la crisis".



Por ello, en un comunicado de su Ministerio de Exteriores, Mauritania ha instado a todas las partes a mostrar "moderación" así como a intentar "mantener el alto el fuego y buscar una solución consensuada urgente a la crisis" conforme a los mecanismos de la ONU que permitan preservar "los intereses de las partes y evitar que la región sufra más tensiones", según informa la agencia AMI.



ESCALADA DE TENSIÓN



Las Fuerzas Armadas de Marruecos se han desplegado en la zona de Guerguerat, fronteriza con Mauritania, para garantizar la libre circulación tras semanas de bloqueo por parte de activistas saharauis y de "provocaciones" atribuidas desde Rabat al Frente Polisario, que por su parte ha avanzado que ha comenzado a "responder" a esta "agresión directa" y habla ya de "guerra".



El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Marruecos ha anunciado en un comunicado que tras el bloqueo efectuado por "unas sesenta personas" y, dada la limitación que ha supuesto para la circulación a través de este paso --considerado "ilegal" por el Polisario--, se ha establecido un "cordón de seguridad" desde este jueves por la noche.



La operación, según el Ejército, "no es ofensiva ni tiene intención bélica", de tal forma que se pretende "evitar todo contacto con personas civiles y no recurrir a las armas salvo en caso de legítima defensa", reza el comunicado recogido por la agencia de noticias oficial MAP.



El Frente Polisario, que gobierna la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ya denunció el lunes el envío de fuerzas de Marruecos a la zona del paso de Guerguerat, anticipando el inicio de "una nueva guerra total en la región", y este viernes ha alertado de que la nueva operación representa una violación "deliberada" del alto el fuego.



En este sentido, considera que el envío de tropas a través de tres rutas al este del paso de Guerguerat para reprimir a civiles que "se manifestaban pacíficamente" constituye "una agresión directa contra el pueblo saharaui", que se sitúa a partir de ahora "en la posición de legítima defensa de la soberanía e integridad territorial de la RASD".



"El Ejército Popular de Liberación Saharaui ha comenzado a responder con la firmeza requerida a este incumplimiento y a la marcha hostil marroquí", ha informado el Polisario en una nota.