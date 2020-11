R.Unido.- El principal asesor de Boris Johnson, Dominic Cummings, abandonará su cargo a finales de año, según BBC

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Dominic Cummings, el principal asesor del primer ministro británico, Boris Johnson, abandonará su cargo a finales de año, según han confirmado este viernes fuentes de Downing Street a las cadenas BBC y Sky News.



Aunque Cummings ha salido al paso de estas informaciones asegurando que "cualquier rumor" sobre su dimisión "es un invento", el asesor del primer ministro también ha confirmado que mantiene su postura expresada a principios de año, cuando escribió en su blog que esperaba que su cargo fuera "innecesario" a finales de 2020.



"Queremos mejorar el rendimiento y hacerme mucho menos importante, y dentro de un año en gran medida innecesario", apuntó en su momento el asesor.



Según BBC, la salida de Cummings se ha visto acelerada por la agitación existente durante los últimos días" en la oficina del primer ministro británico, y después del anuncio de la salida del director de comunicaciones de Johnson y aliado de Cummings, Lee Cain.



Las fuentes de la cadena BBC han asegurado que Cummings ha elegido abandonar voluntariamente el cargo "porque de lo contrario sería expulsado pronto" de él. En respuesta, el asesor ha asegurado que "todos los rumores de que he amenazado con dimitir son inventados, al igual que los rumores de que he pedido a otros que dimitan".



Cummings, uno de los primeros nombramientos de Johnson cuando asumió el cargo en julio del año pasado, se ha dedicado a imponer con mano dura la estrategia política del primer ministro, en particular en lo tocante a las negociaciones internas sobre el Brexit, como gran responsable de la campaña electoral de Johnson que llevó al partido Conservador británico a ganar las elecciones bajo su promesa de abandonar la Unión Europea.



Sin embargo, fue la pandemia la que provocó que su nombre terminara saltando a la luz pública, cuando se le acusó de violar las restricciones en vigor al desplazarse al norte del país en un trayecto no esencial. Cummings negó en ese momento cualquier tipo de negligencia.

