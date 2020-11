Ruanda.- Ruanda niega que la salud de Paul Rusesabagina, el héroe de 'Hotel Ruanda', esté empeorando en prisión

18/09/2020 Paul Rusesabagina POLITICA AFRICA RUANDA INTERNACIONAL NICOLAS MAETERLINCK / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La fundación de Rusesabagina denuncia que "sigue sufriendo maltrato médico durante su detención"



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Ruanda han negado este viernes que el estado de salud de Paul Rusesabagina, mundialmente conocido como el héroe cuya historia se narra en la película 'Hotel Ruanda', esté empeorando durante su detención en una cárcel de la capital, Kigali, a la espera de juicio por cargos de terrorismo.



La fundación de Rusesabagina ha afirmado que el detenido "sigue sufriendo un maltrato médico durante su detención en Kigali" y ha agregado que "en conversaciones recientes con su familia se ha quejado de mareos, dolores de cabeza y debilidad, probablemente causados por una hipertensión incontrolada y sus condiciones de confinamiento".



En respuesta, la portavoz de Servicios Correccionales de Ruanda, Pelly Uwera, ha sostenido en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica BBC que Rusesabagina está bien de salud. "Lo que puedo decir es que ni siquiera tose, no tiene problema de salud alguno", ha recalcado, antes de agregar que está siendo supervisado por médicos debido a su hipertensión.



Rusesabagina, detenido en agosto, comparecerá nuevamente ante el tribunal el 20 de noviembre. El sospechoso está imputado por un total de trece cargos, incluidos terrorismo y asesinato. Sus abogados presentaron a finales de octubre una demanda ante el Tribunal de Justicia de África Oriental (EACJ) para lograr su liberación por supuestas violaciones de su derecho a un juicio justo en el país.



El arresto de Rusesabagina tuvo lugar en circunstancias aún no aclaradas --su familia llegó a hablar de secuestro--, ya que le perdió la pista en Dubái. El presidente ruandés, Paul Kagame, ha negado que fuera raptado y ha apuntado a un posible engaño para que volviera al país.



Un tribunal ruandés rechazó el 2 de octubre su petición para ser liberado bajo fianza debido al riesgo de fuga e incidió en que hay motivos para sospechar que Rusesabagina cometió los actos que se le imputan, especialmente en lo relativo a sus lazos con el Frente de Liberación Nacional (FLN), considerado un grupo terrorista por Kigali.



El propio Rusesabagina reconoció a finales de septiembre sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático". Así, dijo que el Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático (MRDC) creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.



Sin embargo, la acusación rechazó esta afirmación, esgrimiendo que la mayoría de las atrocidades cometidas por el FLN ocurrieron mientras Rusesabagina era presidente del MRCD y que este tenía pleno conocimiento de ello.



Entre los cargos presentados en su contra figuran crear y formar parte de un grupo armado irregular, financiación de terrorismo, actividades terroristas para fines políticos, conspiración para cometer actividades terroristas y ordenar actos de terrorismo.



Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994 --en el que fueron masacrados cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados-- aprovechando sus contactos.