Resultados parciales y clasificaciones

En la imagen, el receptor abierto de los Chicago Bears, Anthony Miller en acción. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Houston (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Resultados parciales de la Semana 10 de la temporada número 101 y clasificaciones de la Liga Nacional de Fútbol (NFL).

Semana 10

Jueves, 12 de noviembre

Tennessee Titans 17 Indianapolis Colts 34

Domingo, 15 de noviembre

Cleveland Browns -- Houston Texans 12:00

Detroit Lions -- Washington 12:00

Green Bay Packers -- Jacksonville Jaguars 12:00

New York Giants -- Philadelphia Eagles 12:00

Carolina Panthers -- Tampa Bay Buccaneers 12:00

Las Vegas Raiders -- Denver Broncos 3:05

Miami Dolphins -- Los Angeles Chargers 3:05

Arizona Cardinals -- Buffalo Bills 3:05

Los Angeles Rams -- Seattle Seahawks 3:25

New Orleans Saints -- San Francisco 49ers 3:25

Pittsburgh Steelers -- Cincinnati Bengals 3:25

New England Patriots -- Baltimore Ravens 7:20

Lunes, 16 de noviembre

Chicago Bears -- Minnesota Vikings 7:15

Descansan: Atlanta Falcons, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, New York Jets.

El inicio de los partidos es hora del Este y los equipos de la izquierda juegan como locales.

- Conferencia Americana (AFC)

División Este

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Buffallo Bills 7 2 0 242 233 .750

Miami Dolphins 5 3 0 222 161 .625

New England Patriots 3 5 0 166 194 .375

New York Jets 0 9 0 121 268 .000

División Norte

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Pittsburgh Steelers 8 0 0 235 161 1.000

Baltimore Ravens 6 2 0 227 142 .714

Cleveland Browns 5 3 0 206 237 .625

Cincinnati Bengals 2 5 1 194 214 .313

División Sur

------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Indianapolis Colts 6 3 0 242 177 .667

Tennessee Titans 6 3 0 249 235 .667

Houston Texans 2 6 0 193 242 .250

Jacksonville Jaguars 1 7 0 179 247 .125

División Oeste

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Kansas City Chiefs 8 1 0 253 183 .889

Las Vegas Raiders 5 3 0 187 229 .625

Denver Broncos 3 5 0 147 217 .375

Los Ángeles Chargers 2 6 0 205 216 .250

- Conferencia Nacional (NFC)

División Este

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Philadelphia Eagles 3 4 1 186 205 .438

Washington 2 6 0 153 188 .250

Dallas Cowboys 2 7 0 204 290 .222

New York Giants 2 7 0 168 219 .222

División Norte

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Green Bay Packers 6 2 0 253 204 .750

Chicago Bears 5 4 0 178 190 .556

Minnesota Vikings 3 5 0 217 234 .375

Detroit Lions 3 5 0 197 240 .375

División Sur

------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

New Orleans Saints 6 3 0 244 200 .750

Tampa Bay Buccaneers 6 3 0 250 203 .667

Atlanta Falcons 3 6 0 243 251 .333

Carolina Panthers 3 6 0 210 226 .333

División Oeste

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Seattle Seahawks 6 2 0 274 243 .750

Arizona Cardinals 5 3 0 234 180 .625

Los Ángeles Rams 5 3 0 193 152 .625

San Francisco 49ers 4 5 0 225 207 .444.