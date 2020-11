Republicanos "envenenan" la democracia al negar la victoria de Biden, dice senador demócrata

El principal senador demócrata de Estados Unidos advirtió el jueves a sus colegas republicanos que están "envenenando" la democracia al seguir negándose a reconocer la victoria de Joe Biden sobre el presidente Donald Trump en las elecciones de la semana pasada.

"Acabamos de tener unas elecciones presidenciales divididas y reñidas", dijo a periodistas el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

"Pero en lugar de trabajar para unir al país y poder luchar contra nuestro enemigo común, el covid-19, los republicanos en el Congreso están difundiendo teorías de conspiración, negando la realidad y envenenando la fuente de nuestra democracia", señaló.

Cinco días después de que todos los principales medios estadounidenses declararon ganador a Biden basados en resultados oficiales, Trump sigue sin admitir que perdió, en una ruptura histórica con los usos tradicionales de la política estadounidense.

Sólo un puñado de republicanos felicitó públicamente a Biden, quien fue miembro del Senado durante décadas, aumentando así la sensación de polarización en Washington.

Pero varios legisladores republicanos, incluido el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, han respaldado a Trump, quien impulsa la avalancha de demandas judiciales que el partido ha presentado para impugnar la votación.

Schummer dijo que los republicanos están haciendo acusaciones de fraude sin pruebas contundentes de irregularidades sustanciales.

"Los republicanos del Congreso están poniendo deliberadamente en duda nuestras elecciones sin otra razón que el miedo a Donald Trump", agregó el máximo demócrata del Senado en rueda de prensa desde el Capitolio.

Según analistas políticos, esta podría ser una estrategia para movilizar a la base política de Trump antes de dos elecciones clave de segunda vuelta para los dos escaños del Senado que le corresponden al estado de Georgia, que determinarán qué partido controla la Cámara Alta en el futuro.

A su lado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la principal demócrata en el Congreso, pidió a los republicanos que paren con su "circo absurdo" y centren su atención en combatir la pandemia y no en la victoria electoral de Biden.

"Ahora que el pueblo se ha pronunciado, Joe Biden ha ganado (y) Kamala Harris será la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos", dijo Pelosi.

- "Grave riesgo para la seguridad nacional" -

La continua demora del gobierno actual en reconocer la victoria de Biden representa "un grave riesgo para la seguridad nacional", advirtieron más de 150 exfuncionarios en la materia, incluidos algunos que trabajaron con Trump, según una carta revelada por el periódico Politico.

Entre los firmantes, demócratas y republicanos, se encuentran el exjefe del Pentágono Chuck Hagel, republicano, y Michael Hayden, exjefe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y luego de la CIA bajo presidentes demócratas y republicanos.

El grupo instó a la directora de la Administración de Servicios Generales (GSA), Emily Murphy, a reconocer oficialmente a Biden como presidente electo.

Sin una aprobación de la GSA, Biden no tiene acceso a los fondos para la transición y otros recursos, incluidos los informes de inteligencia. Pero Murphy se ha negado a ceder.

"Retrasar aún más la capacidad del equipo de Biden para acceder al informe diario del presidente" sobre amenazas a Estados Unidos y al mundo, entre otras informaciones, "compromete la continuidad y preparación de nuestro liderazgo nacional, con consecuencias potencialmente inmensas para nuestra seguridad nacional", escribió el grupo.

Biden admitió el martes que aún no tiene acceso a esa información confidencial. Esto "sería útil, pero no es necesario" ya que aún no está en el cargo, matizó.

