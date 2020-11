Proyecciones de los medios confirman la victoria de Biden en Arizona

En la imagen, Joe Biden, el presidente electo de EE.UU. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Washington, 12 nov (EFE).- El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, ganó las elecciones presidenciales de la semana pasada en Arizona, según confirmaron este jueves la cadenas las cadenas NBC, CNN y CBS o el diario The New York Times.

Medios como la cadena Fox News, la emisora NPR o la agencia AP, proyectaron Arizona para Biden la misma noche electoral cuando el demócrata aventajaba por 200.000 votos al actual mandatario Donald Trump.

Sin embargo, los otros medios consideraron prematura esa decisión y lo cierto es que ese margen se ha ido reduciendo día tras día a medida que avanzaba el conteo hasta los actuales 11.434 votos con el escrutinio prácticamente completado.

El hecho de que fuera precisamente Fox News, el medio favorito de Trump, el primero en proyectar la victoria demócrata en Arizona, enfureció al mandatario que se ha mostrado convencido de sus posibilidades de darle la vuelta al resultado.

Biden suma ahora 1.668.664 votos (49,4 %) por los 1.657.250 de Trump (49,06 %).

Es la primera vez que un candidato presidencial demócrata gana en el estado de Arizona desde que lo hiciera el expresidente Bill Clinton en 1996.

Con la confirmación de Arizona para Biden, el demócrata suma 290 delegados en el Colegio Electoral, superando los 270 que le convirtieron en presidente electo, mientras que Trump tiene 217.

Aún falta por declararse un ganador en dos estados, Carolina del Norte, con Trump a la cabeza, y Georgia, con Biden como favorito.

Aunque Biden fue declarado ganador de las elecciones el sábado al superar los 270 delegados, Trump aún no ha reconocido su derrota y ha denunciado sin pruebas un fraude electoral en su contra.

El presidente saliente tiene bloqueado el proceso de transición hacia el nuevo Gobierno y ha presentado demandas en tribunales de diversos estados para invalidar votos y darle la vuelta a los resultados por la vía judicial.