Pelosi critica el "absurdo circo" republicano: "Las elecciones han terminado"

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. EFE/EPA/SHAWN THEW/Archivo

Washington, 13 nov (EFE).- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, criticó este viernes el "absurdo circo" de los republicanos al no "aceptar la realidad" de que el demócrata Joe Biden es el presidente electo del país tras derrotar al actual mandatario, Donald Trump, en las elecciones del 3 de noviembre.

"Están inmersos en un circo absurdo ahora mismo en su rechazo a aceptar la realidad", dijo Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio.

"Las elecciones terminaron. Joe Biden es el presidente electo. Electo con un mandato de más de 78 millones de votos", subrayó la líder demócrata.

Aunque Biden fue declarado ganador de las elecciones el sábado al superar los 270 delegados, Trump aún no ha reconocido su derrota y ha denunciado sin pruebas un fraude electoral en su contra.

Tanto el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, como también el jefe de la minoría del partido en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, han evitado confirmar la victoria de Biden.

El presidente saliente tiene bloqueado el proceso de transición hacia el nuevo Gobierno y ha presentado demandas en tribunales de diversos estados para invalidar votos y darle la vuelta a los resultados por la vía judicial.

Pelosi cargó contra estas "tácticas de retraso y negación de la realidad" de los republicanos y les acusó de haber "contribuido a más muertes" ante la falta de acción en medio del repunte de casos en EE.UU. del nuevo coronavirus, que ha dejado ya más de 240.000 fallecidos en el país.

Las autoridades del estado de Georgia, donde los medios aún no han proclamado un ganador pero Biden lleva una ventaja de apenas 14.000 sufragios, anunciaron el miércoles que harán un recuento a mano de los más de 5 millones de votos emitidos en el territorio.

No obstante, en el improbable caso de que cambie el resultado, lo cierto es que Biden cuenta con margen suficiente con los estados donde ya se le declaró vencedor.

La toma de posesión del próximo presidente de EEUU está prevista para el 20 de enero.