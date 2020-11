ONU.- Guterres afirma que las consecuencias de la COVID-19 "palidecerán en comparación" con las de la crisis climática

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido este jueves de que la perturbación social y económica provocada por la pandemia del coronavirus "palidecerá en comparación" a la que dejará la crisis climática, y ha insistido en que "las decisiones que tomemos ahora determinarán el curso de los próximos 30 años".



La reducción a la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar las metas de emisiones netas cero para 2050 son clave para lograr el objetivo de que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados, ha remarcado Guterres, que ha celebrado el quinto aniversario del Acuerdo de París y de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pactos que "van de la mano".



"Si no cumplimos estos objetivos, la perturbación de las economías, las sociedades y las personas causada por COVID-19 palidecerá en comparación con lo que nos depara la crisis climática", ha advertido el máximo representante de Naciones Unidas.



Para lograr este objetivo, ha enfatizado en la solidaridad mundial como "imprescindible para derrotar al virus" y en la responsabilidad compartida de redoblar los esfuerzos para "ponerse en marcha" y recuperarse de la crisis económica y social aplicando los ODS, que permitirán construir un futuro "sostenible, inclusivo y resistente".



Aunque Guterres ha celebrado que cada vez más países se han comprometido a alcanzar el objetivo de emisiones cero, entre ellos la Unión Europea como bloque y grandes emisores como Japón y Corea, no se ha adoptado "compromisos ambiciosos" para financiar las herramientas que permitirán implementar los ODS.



En este sentido, ha abogado por ajustar los mandatos de los bancos públicos de desarrollo a los acuerdos de desarrollo sostenible para "invertir en programas de transición justa, que no dejen a nadie atrás, incluidos los bonos de los ODS, e incorporar el género y la sostenibilidad en todos los instrumentos".



También ha reseñado que es necesario aumentar "drásticamente" la financiación pública del desarrollo para la adaptación y la capacidad de recuperación y ha abogado por la transparencia y una recopilación de datos más eficaz de las inversiones.

Te Recomendamos