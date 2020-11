Once por cuatro plazas

Donny van de Beek. EFE/EPA/Peter Powell/Archivo

Madrid, 13 nov (EFE).- Once selecciones irrumpen en las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones con opciones, cálculos y expectativas de ocupar una de las cuatro vacantes que dan acceso a la fase final del torneo y a la posterior consecución del título.

Los equipos nacionales acaparan en los próximos diez días el protagonismo habitual de las competiciones de clubes. Pero este tercer parón en el curso es definitivo.

Nada está decidido en ninguno de los cuatro grupos de la máxima división, de donde van a salir los candidatos al trofeo.

Polonia, Italia y Países Bajos en el Grupo 1, Bélgica, Dinamarca e Inglaterra en el Grupo 2, Portugal y Francia, en el Grupo 3 y España, Alemania y Ucrania, en el Grupo 4, disponen de opciones y en las dos últimas jornadas de la ronda tendrán listo el desenlace.

Italianos y holandeses están a expensas de Polonia, que es el primero del cuarteto con un punto por encima de los otros dos aspirantes. El combinado de Jerzy Brzeczek visita Reggio Emilia y finalmente recibe en Chorzow el miércoles a Países Bajos, que empató contra España en su partido de preparación.

Franck De Boer dio minutos a varios habituales como Memphis Depay del Lyon, Donny Van de Beek, del Manchester United, Georgino Wijnaldum del Liverpool, Quincy Promes del Ajax, Frankie de Jong del Barcelona o Luuk De Jong, del Sevilla. No contará en ninguno de sus partidos con el meta del Valencia Jasper Cillesen, lesionado.

Italia, azotada por los casos de coronavirus, y que goleó a Estonia, afronta un encuentro clave. Depende de sí mismo el cuadro de Roberto Mancini, que convocó a cuarenta y dos jugadores para estos partidos dada la situación.

Bélgica lo tiene todo a favor para alcanzar las semifinales. Con dos puntos de ventaja sobre Dinamarca e Inglaterra juega sus compromisos como local.

El domingo recibe a Inglaterra en un choque clave, en Leuven y después a Dinamarca. Roberto Martínez confía en tener para alguno de los encuentros a Eden Hazard una vez terminada la cuarentena por el coronavirus.

Ganó a Suiza el choque de preparación y enfila la clasificación provisto del meta Thibaut Courtois, el atacante del Inter Romelu Lukaku o el líder de los diablos rojos Kevin De Bruyne, del Manchester City, reservados en el amistoso, y con la novedad del centrocampista del Club Brujas Charles Ketelaere.

Inglaterra puede dar un vuelco a la situación si vence en el estadio King Power. Si sale de Bélgica con los tres puntos tendrá en Wembley la posibilidad de progresar en el último partido, contra Islandia, que no tiene nada en juego.

Gareth Southgate ha recuperado a Phil Foden, del Manchester City, apartado después de su escándalo en Islandia. Estará el prometedor jugador 'citizen' para el encuentro amistoso contra la República de Irlanda y para los oficiales ante Bélgica e Islandia igual que el defensa del Atlético Madrid Kieran Trippier, o los atacantes Tammy Abraham del Chelsea, Harry Kane del Tottenham, Raheem Sterling del Manchester City o Jadon Sancho, del Borussia Dortmund.

El Grupo 3 es un mano a mano entre Portugal y Francia. Ambas con diez puntos y un choque clave, el que van a disputar el sábado en el estadio La Luz lusos y galos. El ganador tendrá mucho recorrido.

Tres días después, Francia que perdió sorprendentemente contra Finlandia en el amistoso, confía en la aportación de Kylian Mbappe, que llegó en plena recuperación de la lesión. Cuenta ya Didier Deschamps con las bajas de Houssem Aouar, del Lyon, Eduardo Camavinga, del Rennes, que lleva varias semanas ausente y el bético Nabil Fekir, con problemas musculares.

El campeón del mundo se presenta a las citas con Antoine Griezmann y Clement Lenglet, del Barcelona y con Raphael Varane, del Real Madrid pero no con Ferland Mendy, fuera de la lista de Deschamps. Y con su principal reclamo en este momento, el atacante del Borussia Monchengladbach Marcus Thuram, citado por vez primera.

La vigente campeona de Europa y también de la Liga de Naciones, que se dio un festín frente Andorra, dispone de todo su arsenal y de futbolistas en el mejor nivel. A la rentabilidad de Cristiano Ronaldo se une la explosión de Joao Félix y Diogo Jota, del Liverpool. El centrocampista del Barcelona Francisco Trincao da frescura igualmente al plantel de Fernando Santos.

La derrota de España ante Ucrania dejó el panorama abierto en el Grupo D, donde el cuadro de luis Enrique optan a la clasificación igual que el de Andrej Shevchenko, segundo en la tabla igualado a puntos con Alemania, al que también le salen las cuentas.

Tiene pinta de final el duelo entre españoles y germanos el martes próximo en Sevilla si antes la Roja, que empató contra Holanda, vence el sábado con Suiza y el conjunto de Joachim Low, que batió a la República Checa, se impone en Leipzig a Ucrania.

Está España en plena renovación y afronta la cita sin la presencia de la sensación de la temporada, el atacante del Barcelona Ansu Fati, recientemente operado, y con la novedad del atlético Marcos Llorente.

Alemania no ha convocado al portero del Barcelona Marc Andre Ter Stegen, recientemente recuperado de su larga lesión ni al centrocampista del Bayern Joshua Kimmich, dañado el pasado fin de semana y que no volverá a los terrenos de juego asta enero. El que sí estará el centrocampista del Real Madrid Toni Kroos.