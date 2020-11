Numerosos rostros conocidos se dan cita en el último estreno del Teatro Real

13/11/2020 Cruz Sánchez de Lara y Pedro J. Ramírez, Carmen Lomana y Blanca Suelves, entre otros, asistieron al último estreno en el Teatro Real EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Volviendo poco a poco a la normalidad en un sector especialmente perjudicado por la crisis de la Covid-19, algunos rostros conocidos de nuestro país acudieron al Teatro Real de Madrid para disfrutar de la ópera 'Rusalka' de Antonín Dvorak. Una noche en la que la sofisticación y el glamour se dieron cita para conseguir que, por unas horas, olvidásemos el complicado momento económico y sanitario que está atravesando nuestro país.



Asiduos al Teatro Real, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa no se perdieron la cita en la que disfrutaron una vez más de la ópera. Mientras que el Premio Nobel llegó al Teatro Real apoyado sobre su bastón y el brazo de su pareja, la socialité eligió para la ocasión un vestido de estampado geométrico en tonos granate y complementos en negro. Otra de las parejas que no faltó en la noche de ópera fue Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez que una vez más demostraron que son una pareja muy unida y feliz. La abogada, muy original, destacó con un elegantísimo abrigo de lo más "brillante"



Tras convertirse en el centro de muchas críticas por la fiesta organizada para la entrada de los Premios Leones de 'El Español', Pedro J. fue muy claro: "Yo creo que fue una polémica muy artificial, cumplimos escrupulosamente todas las normas y eso no lo ha discutido nada. Es incongruente que se pida que se apoye la cultura, la restauración y la actividad social y cuando se hace cumpliendo las normas, siempre hay a partidos y sectores extremistas de derecha o de izquierda que organicen fariseamente una falsa polémica".



Preguntado sobre los nuevos escándalos del Rey Juan Carlos, el director de 'El Español' cree que "la justicia está actuando, la fiscalía está investigando... hay dos cosas claras, que Juan Carlos I ya no tiene un fuero que le proteja en sus acciones desde que abdicó y en segundo lugar que no hay absolutamente nada que afecte al actual titular de la corona ni a la reina".



Entre los asistentes también hubo otros rostros conocidos de la talla de Cristina de Borbón dos Sicilias, Pablo Casado junto a su mujer, Blanca Suelves con su marido, el Duque de Alburquerque, Emiliano Suárez o Carmen Lomana, espectacular con un vestido blanco con complementos en color marrón. Recuperando poco a poco su vida tras el duro palo de perder a su padre Carlos Falcó, su marido Jaime Carvajal y su tío Fernando Falcó en pocos meses, Xandra Falcó disfrutó también de la sesión en solitario.