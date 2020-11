Nueva York pide prepararse para aumento de casos de covid-19 y cierre de escuelas

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios (reporta casi 546.000), sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con más de 33.900. EFE/EPA/PETER FOLEY

Nueva York, 13 nov (EFE).- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró este viernes que la ciudad debe prepararse para un posible cierre de los colegios la semana que viene por la subida de los casos de covid-19, mientras que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, dijo que el problema son los restaurantes, bares y gimnasios.

"Esto no es algo que los padres quieran, pero tenemos que prepararnos para un cierre de las escuelas", aseguró De Blasio en una entrevista con la emisora de radio local WNYC.

De Blasio pidió a los padres que tengan planes "alternativos" ante un posible cierre temporal de los colegios y el inicio de las clases solo en modo remoto.

La posible medida responde a un aumento del índice de test de coronavirus positivos en la ciudad, que se acerca al umbral del 3 % impuesto por la ciudad para tomar medidas más restrictivas.

El gobernador del estado, Andrew Cuomo, dijo en rueda de prensa que la ciudad puede imponer esas limitaciones, ya que están dentro de las métricas establecidas a nivel estatal, pero recomendó fijarse otros parámetros como el ratio de infecciones positivas solo en colegios, donde hasta el momento la covid-19 se manifiesta de manera muy moderada.

"Si se cerraran los colegios, yo animo a que las autoridades locales, los padres y los maestros se pongan de acuerdo en nuevos parámetros para abrir los colegios lo antes posible", señaló el gobernador.

En opinión de Cuomo, el problema "no está en las escuelas, sino en los bares, los restaurantes, los gimnasios y las salas de estar, lo que se llama ahora el contagio familiar".

Con el aumento de los contagios, la ciudad ordenó esta semana cerrar bares y restaurantes a partir de las 10 de la noche.

Pese a todo, la ciudad de Nueva York y el resto de estado mantienen índices de contagio menores que en la mayor parte del resto del país y que en la mayoría de sus estados vecinos.

Cuomo se reunirá este fin de semana con los gobernadores de seis estados contiguos del noreste del país para coordinar medidas y evitar la extensión de la segunda ola de la pandemia este invierno.

"Nueva York está rodeado de un mar de covid-19", aseguró Cuomo.

Estados Unidos registra 10,6 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 243.000 muertes por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios (reporta casi 546.000), sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con más de 33.900.