Níger.- Los dos principales candidatos a la Presidencia en Níger, con problemas judiciales

13/11/2020 Mohamed Bazoum, candidato a la Presidencia de Níger POLITICA AFRICA NÍGER INTERNACIONAL TWITTER MOHAMED BAZOUM



Mohamed Bazoum y Hama Amadou aún están a la espera de que su candidatura sea avalada por el Constitucional



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Los dos principales aspirantes a la Presidencia de Níger, a falta de que sean validadas sus candidaturas por el Tribunal Constitucional la próxima semana, se enfrentan a problemas judiciales que podrían dejarles fuera de la carrera para suceder al presidente del país, Mahamadou Issofou.



Precisamente uno de ellos es su 'delfín', Mohamed Bazoum, quien se presenta por el Partido Nigeriano para la Democracia y el Socialismo (PNDS-Tarayya). Este miércoles, un grupo de opositores presentaron una denuncia ante el Tribunal de Gran Instancia de Diffa (este) cuestionando la legalidad del certificado de nacionalidad de Bazoum.



Según los demandantes, el certificado de nacionalidad del antiguo ministro del Interior y de Exteriores, en el que estipula que nació en Bilabrine, en la región de Diffa, fue obtenido de manera fraudulenta, puesto que se consiguió al día siguiente que su partida de nacimiento.



En este sentido, han pedido al tribunal que constate este hecho y anule por tanto el certificado de nacionalidad. Según el medio ActuNiger, está prevista una audiencia el 19 de noviembre. La legislación del país exige que todo aspirante a la Presidencia tenga nacionalidad nigerina de origen, aspecto este que ya se había puesto en tela de juicio en el pasado en el caso de Bazoum, a quien se reprocha que habría nacido en Libia si bien posteriormente su familia se trasladó al país.



PROBLEMAS PARA HAMA AMADOU



Por lo que se refiere al principal candidato de la oposición, Hama Amadou, en marzo de 2017 fue sentenciado en rebeldía a un año de cárcel por acusaciones de tráfico de personas. Tanto él como su mujer han negado en numerosas ocasiones las acusaciones del Gobierno, que asegura que ambos formaban parte de una red de trata de menores.



El opositor, que regresó a finales de 2019 tras tres años en el exilio, ha solicitado que esta condena, que ha apelado, sea retirada de su historial judicial. Esta semana, el presidente del Tribunal de Apelación de Niamey le ha remitido una carta en la que le informa de que esto no es posible y que la condena es "definitiva".



Su abogado, Daouda Samna, ha defendido en declaraciones a la emisora RFI que esta carta no tiene carácter legal puesto que no le corresponde al presidente del tribunal "aceptar o rechazar" la petición formulada por Amadou. El letrado ha explicado que la legislación exige que el presidente del tribunal "comunique el recurso a la Fiscalía, al Ministerio Público y designe un relator".



"Una vez hecho esto, el asunto se juzga", ha sostenido. "Así que aunque considere que mi recurso no está fundado, tendría que decirse por una decisión judicial, no por carta", ha insistido Samna, que ve en todo ello un intento de dejar a su cliente fuera de las elecciones. El Código Electoral del país estipula que no puede ser candidato ninguna persona que haya sido condenada a un año o más de cárcel.



"Tengo una gran inquietud respecto al desarrollo de las elecciones. Hay que dejar a los nigerinos la libertad de elegir a la persona que quieren, no hay que usar artificios judiciales para impedir a los candidatos ser candidatos", ha defendido el abogado de Amadou, que ha prometido que si la justicia rechaza su recurso presentará otros.



Un total de 41 candidatos han presentado su documentación para las presidenciales del 28 de diciembre en Níger, en las que el actual presidente no podrá optar a la reelección tras haber cumplido el límite de dos mandatos previstos. El Tribunal Constitucional debería anunciar el próximo martes las candidaturas aceptadas.