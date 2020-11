Navarro, da primero y se mantiene

El piloto de Moto2 Jorge Navarro. EFE/Javier Cebollada/Archivo

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- El español Jorge Navarro (Speed Up) fue el primero en conseguir un registro de vuelta rápida de referencia en la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2 en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste y que le permitió mantenerse líder hasta el final de la sesión.

Navarro se podría decir que fue el primer y único líder de la sesión de apertura de Moto2, secundado por el holandés Bo Bendsneyder (NTS) y el italiano Enea Bastianini (Kalex), el nuevo líder del mundial de la categoría, al que poco después superó en anterior líder de la misma, el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex).

Navarro rodó en 1:34.855 en su octavo giro y aguantó ahí como el mejor tiempo de la categoría toda la sesión, si bien en la última salida de casi todos los pilotos hubo algunos cambios tras su estela, pues hasta la segunda plaza se aupó el italiano Luca Marini (Kalex), mucho más acertado que el pasado fin de semana en este mismo escenario, con su compatriota Fabio di Giannantonio (Speed Up), en la tercera plaza.

El británico Sam Lowes, que llegó a estar segundo, acabó cuarto por delante del alemán Marcel Schrotter (Kalex) y los españoles Héctor Garzó (Kalex) y Arón Canet (Speed Up), con el líder del mundial, Bastianini, en novena posición.

Jorge Martín (Kalex) concluyó en la decimocuarta plaza, la última con derecho a acceder directamente a la segunda clasificación, con Marcos Ramírez decimoquinto a 34 milésimas de segundo, Edgar Pons (Kalex) decimoctavo, Xavier Vierge (Kalex), vigésimo primero y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) en la vigésima cuarta plaza.