Millones de votos en riesgo porque Trump está ‘disgustado’

(Bloomberg) -- Los republicanos están tratando de anular ilegalmente 6,75 millones de votos en Pensilvania porque el presidente Donald Trump está “disgustado” por su derrota en el estado, dijo el Comité Nacional Demócrata a un tribunal federal.

Una demanda presentada esta semana por la campaña de Trump, que intenta evitar que Pensilvania certifique el resultado de la elección, “no solo viola la ley del estado, sino que elimina los derechos constitucionales de los votantes y candidatos e involucra indebidamente a este tribunal en cuestiones de ley del estado y minucias de la Administración electoral”, dijo el comité en un documento presentado el miércoles por la noche para intervenir en el caso.

La campaña argumenta que Pensilvania debería dejar de lado cada voto en todo el estado, o que solo se le permita certificar el resultado si no se cuentan más de 680.000 papeletas por correo y de personas ausentes de un par de condados, entre ellos Filadelfia, de tendencia demócrata, que supuestamente no permitieron que los observadores se acercaran lo suficiente al proceso de escrutinio de votos.

Trump y sus aliados republicanos han convertido el proceso de observación de las papeletas en un elemento central de su afirmación, sin fundamento, de que un enorme fraude de papeletas por correo pasó desapercibido porque los observadores no pudieron realizar su labor adecuadamente en Pensilvania y Michigan. Todo ello forma parte de las medidas legales para bloquear el triunfo del presidente electo, Joe Biden.

Se esperaba que el máximo oficial electoral de Pensilvania solicite al juez que desestime la demanda el jueves, y los argumentos orales sobre el caso están previstos para el 17 de noviembre.

En una demanda relacionada, presentada previamente por la campaña de Trump ante un tribunal del estado, los abogados de Filadelfia pidieron al tribunal superior de Pensilvania que revocase un fallo que permitía a los observadores llegar a alrededor de 1,8 metros del proceso de escrutinio, argumentando que una ley del estado diseñada para la transparencia no incluye tal requisito. La campaña había ensalzado el fallo como una gran victoria.

El código electoral del estado solo requiere que se permita a los representantes de los partidos y candidatos “permanecer en la sala” donde se procesan las votaciones por correo y de personas ausentes, dijeron los abogados de la ciudad demócrata el miércoles por la noche a la Corte Suprema de Pensilvania. Un fallo a favor de la ciudad perjudicaría las posibilidades de Trump en ese caso.

La campaña de Trump también presentó el miércoles por la noche una serie de apelaciones específicas en Pensilvania que impugnan las decisiones de la junta electoral de Filadelfia para contar las papeletas que los republicanos argumentan que no deben contarse.

Biden lidera en el estado por más de 50.000 votos.

