MERCADOS A.LATINA-Monedas cierran mixtas en sesión volátil ante menor entusiasmo por vacuna coronavirus

(Agrega precios de cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 13 nov (Reuters) - Las monedas de América Latina cerraron mixtas el viernes en una sesión de alta volatilidad, debido a que un aumento en los casos de coronavirus en Estados Unidos y Europa moderó la euforia inicial por una prometedora vacuna, lo que había dado un fuerte impulso a los mercados a inicios de semana. * Los inversores mostraron un menor apetito por los activos de riesgo ante los posibles efectos del aumento en los casos del COVID-19, que puso un manto de dudas sobre la recuperación de la economía global y ensombreció el optimismo que mostraban los mercados hace unos días. * "El avance de los mercados tras las elecciones de Estados Unidos y las noticias de una vacuna efectiva se ha extinguido", escribió Thu Lan Nguyen, estratega de Commerzbank FX, en una nota a sus clientes. * "No obstante, hay altas posibilidades de que el mercado no vuelva a ponerse demasiado rápido en modo pánico", agregó, sugiriendo que la recuperación económica en Estados Unidos podría continuar a pesar del aumento de las tasas de infección. * Sin embargo, durante la jornada el ánimo de los mercados fue mejorando y muchas monedas revirtieron pérdidas para cerrar al alza, al mismo tiempo que las bolsas de valores mostraban ganancias al cierre. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,3890 por dólar, con una ganancia del 0,75% frente a los 20,6330 pesos del precio de referencia de Reuters del jueves, luego que en la víspera el Banco Central decidiera mantener sin cambios su tasa de referencia. * "El peso mexicano se aprecia después de validar la decisión de ayer (jueves) de Banxico (Banco Central)", dijeron analistas de Monex en una nota. Sin embargo, "se mantiene la preocupación ante el nuevo ritmo de contagio en Europa y porque se han empleado diversas medidas de confinamiento", agregaron. * El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, subió un 1,14% a 40.797,22 puntos y se anotó su segunda ganancia semanal consecutiva. * El real brasileño bajó un marginal 0,05%, a 5,4608 por dólar, mientras que índice de acciones Bovespa subió un 2,1%, a 104.656 unidades. * En Argentina, el peso bajó un 0,16%, a 79,70 unidades por dólar, regulado por el Banco Central, al tiempo que el índice Merval de la bolsa de Buenos Aires avanzó un 0,69%, a 49.895,50 puntos. * El peso chileno se depreció un 1,45% a 767,10/767,40 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, escaló un 2,27%, a 4.005,35 puntos. * "La incertidumbre sobre la recuperación de la economía mundial ante el aumento en los casos de coronavirus incentiva al mercado a buscar refugio en el dólar por el fin de semana", dijo un operador de cambios de un banco en Santiago. * El peso colombiano cedió ganancias iniciales y cerró la jornada estable en 3.644,40 unidades, mientras que en la Bolsa de Colombia el índice COLCAP ganó un 0,22% a 1.209,87 puntos. * Tras varias intervenciones del banco central, la moneda peruana se recuperó de mínimos históricos y cerró con una baja de 0,08%, a 3,642/3,644 unidades, un nuevo mínimo de 18 años. * "Todavía mucha incertidumbre, no hay claridad de lo que puede pasar, las protestas continúan, el Consejo de Ministros no ha generado la suficiente confianza para que revierta la tendencia", dijo un operador. * El tiempo que el referente de la bolsa subió un 1,78%, A 479,75 unidades. Cotizaciones a las 2120 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.182,1 0,27 6,05 emergentes MSCI América Latina 2.071,32 -1,97 -29,01 Bovespa Brasil 104.656,58 2,1 -9,5021 IPC México 40.707,05 0,92 -6,51 Argentina MerVal 49.895,5 0,691 64,62 COLCAP Colombia 1.209,87 0,22 -27,22 IPSA Chile 4.005,35 2,27 -21,54 Selectivo Perú 478,6 1,54 -6,59 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,4608 5,24 -26,39 Peso Mexicano 20,4010 3,81 -7,20 Peso chileno 766,4 0,77 -1,66 Peso colombiano 3.640,9 6,19 -9,77 Sol peruano 3,6407 -0,69 -9,02 Peso argentino 79,74 -2,34 -25,15 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Luis Jaime Acosta en Bogotá y María Cervantes en Lima.)

