Lucía Rivera, al margen del enfrentamiento entre su tío Kiko e Isabel Pantoja

12/11/2020 Lucía Rivera ha repetido como imagen de Anekke EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



En plena guerra de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, Lucía Rivera ha reaparecido en un evento publicitario y, muy discreta, la modelo prefiere no opinar sobre el conflicto familiar entre su tío - con quien tiene una gran relación y con el que le hemos visto en más de una ocasión - y la tonadillera y confiesa que no habla de estos temas con su padre, Cayetano.



Soltera y con numerosos proyectos profesionales, la hija de Blanca Romero se confiesa en esta entrevista con la que, una vez más, demuestra que con tan sólo 22 años tiene las cosas muy claras.



- Eres la generación del teléfono móvil, instagramer, influencer* es tu arma de trabajo.



- Tampoco te creas que uso mucho las redes, para mi trabajo. Sobre todo ahora mismo, en el momento en el que estamos es clave, gracias a Instagram come mucha gente. A mí me gusta, lo disfruto pero siempre para trabajo. Tik Tok es súper divertido, mi madre es una crack, una maravilla. Yo no tengo Facebook, pero hay muchas redes sociales que nos acercaron mucho a los familiares.



- ¿Con quién estuviste en el confinamiento?



- Con mi madre y mi hermano. Yo venía de México de hacer una campaña y me encerraron nada más llegar, con la misma ropa y todo. Yo en la cuarentena hice fiestas por FaceTime, bueno fiestas, un vinito.



- María Pombo dijo que había necesitado ayuda psicológica para gestionar el tema de los hater, tú como lo llevas.



- La ayuda psicológica es importante siendo influencer porque estamos muy expuestos, sobre todo en tema de la vida personal, pero yo cada vez estoy siendo más reservada y me centro en subir contenido de moda que es lo que yo me dedico. Me atacan mucho menos porque no expongo nada que me pueda hacer daño. Me parece muy importante la ayuda psicológica para cualquiera persona.



- Qué compenetrados estáis tu madre, tu hermano y tú.



- Mis abuelos también, mi padre, estoy compenetrada con toda mi familia pero es verdad que al final los tres somos como una pequeña familia dentro de toda la familia. Yo a mi hermano lo adoro, es mi ojito derecho.



- ¿Qué ya la experiencia en París?



- La cosa está muy tranquila, esto es mundial, pensaba que al salir esto se iba a frenar un poco pero no. Esto es mundial y lo he hecho lo mejor que he podido.



- ¿Te irías allí a vivir?



- No. Cuando digo que me voy a París me dicen te mudas, pero no. Me voy un mes, dos meses y después me vengo a mi casa. Que de repente si me voy a Los Ángeles o Australia, un mercado más lejano como Japón, ahí sí que me voy más tiempo. Es un papeleo, es mucho trabajo, es trabajo que también depende de agencias, no solo tuyo.



- ¿Te gustaría tocar otros terrenos?



- No, ya sabéis que soy muy sensata en este tema, mi principal preocupación es la moda, vivo de eso, es mi objetivo desde que nací y porque al final es lo que me gusta. El arte dramático me llama la atención, el mundo del arte en general me llama la atención. Al estar expuesta si me fuera mal* ya me entendéis.



- Gloria Camila, es la hija de Ortega Cano, se ha metido en el mundo de la interpretación y la han criticado.



- Todo el mundo habla. No hablo de ella porque no la conozco pero todo el mundo hablar y eso hay que aceptarlo. Hablará tu amigo y hablará el vecino del quinto. Hay que aceptarlo. Si estás expuesta es el precio a pagar, que es duro, sí.



- ¿Cómo está tu corazón ahora mismo?



- Muy bien. Muy tranquilo. Estoy bien, como siempre.



- ¿Ganas de enamorarte?



- Ninguna. No, si pasa, pasa, es algo que nunca busco. El tema del amor es algo que tiene que suceder, si sucede, genial y si no sucede, pues nada. Tengo 21 años pero me encanta estar soltera. No me hace falta un hombre a mi lado.



- ¿Cómo te ha ido en el 2020?



- No puedo hacer una valoración de mí cuando todo el mundo está mal. Me siento muy afortunad aporque soy una afortunada, pero tanto yo como todos los que estamos aquí, estamos sanos, todos conocemos a gente que están peor con el tema del Covid pero ahora mismo yo me siento muy afortunada. Este año lo dejaría en blanco.



- Hay que preguntarte, tu apellido es Rivera, sabes lo que está pasando ahora.



- No, eso no lo sabía.



- ¿En serio?



- No me meto en estas cosas.



- Hay un enfrentamiento entre los Pantoja por la herencia de Paquirri.



- Yo es que en estas cosas no me meto, no me gusta hablar. Ni lo sé.



- ¿No te cuenta nada tu padre?



- Mi padre no me habla de esas cosas, me pregunta cómo estoy, hablamos cosas de padre e hija.



- Tu padre se parece mucho a ti en eso.



- Las cosas de casa se tienen que quedar en casa, no hablo más de esto. Sabéis que no consumo este tipo de historias, consumo cine, moda y Netflix, HBO y lo demás no me interesa.



- ¿Proyectos?



- Ahora mismo no se puede decir. Los que tengo no te puedo contar y lo que hay es muy poco, mi proyecto es estar bien conmigo misma, hay que sacar algo bueno de todo aunque sea muy difícil en este momento.