Los ocho maestros que danzarán por última vez en Londres

Londres, 13 nov. (EFE).- Las Finales ATP nos ofrecerán a partir de este domingo el último baile en Londres, con ocho tenistas entre los que hay dos debutantes, un vigente campeón, un serbio con cinco coronas y un Rafael Nadal que buscará su primer entorchado en el duelo de los maestros.

NOVAK DJOKOVIC (1)

El serbio es el gran candidato a llevarse un título que no consigue desde 2015. Djokovic es el primer cabeza de serie, el número uno y el que aspira a igualar los seis entorchados de Roger Federer, gran ausente de la edición por la lesión de rodilla que le hizo apartarse de la temporada.

El de Belgrado, que estaba invicto hasta su descalificación ante Pablo Carreño en el US Open, suma dos tropiezos consecutivos. Perdió con claridad en la final de Roland Garros y más tarde se presentó en Viena (que se juega en condiciones parecidas a estas Finales), donde tras asegurar el número uno a final de año, se marchó en unos descafeinados cuartos de final.

Domina esta superficie a la perfección y ha conseguido 13 de los 81 títulos que posee en pistas 'indoor'.

RAFAEL NADAL (2)

El español se planta ante la que siempre ha sido su tarea pendiente en el calendario tenístico. Quizás esta sea su gran opción debido al descanso que arrastra su cuerpo tras un año partido en dos por la pandemia. El agotamiento físico que otras temporadas le apartaban de competir al 100 % puede no existir, aunque su actuación en el pasado Masters 1.000 de París-Bercy no anime al optimismo.

En la capital parisina, donde llevaba sin perder -contando Roland Garros- desde 2015, Nadal se dejó sets ante Feliciano López y Pablo Carreño, antes de caer en dos parciales contra Alexander Zverev en semifinales.

Este será el segundo torneo 'indoor' que dispute esta temporada y el quinto en cemento tras la ATP Cup (final), el Open de Australia (cuartos de final), Acapulco (campeón) y París-Bercy (semifinales). En Londres, su tope son las finales de 2010 y 2013, siendo 2015 el último año que consiguió superar la fase de grupos.

Sus dos últimas actuaciones (2017 y 2019) estuvieron marcadas por los problemas físicos. El primero se retiró por las rodillas y el segundo llegó tocado del abdominal, por lo que la clave para que Nadal pueda soñar con progresar en el O2 Arena pasa por su salud.

DOMINIC THIEM (3)

El austríaco es uno de los grandes triunfadores de la temporada, sumando una final en el Abierto de Australia y su primer Grand Slam en el US Open. Sin embargo, Thiem, entrenado por el chileno Nicolás Massú, ha bajado su rendimiento desde el título en Nueva York.

Decepcionó en Roland Garros, donde había alcanzado dos veces la final en años anteriores, y tampoco lo hizo bien en su feudo, en Viena, cayendo a las primeras de cambio.

Su nivel ha decaído una vez logrado el objetivo de estrenarse en los 'major', aunque su juego parece haber superado el déficit que atenuaba en 'indoor'. La final que consiguió el año pasado en estas pistas, y que perdió contra Stefanos Tsitsipas, es buena prueba de ello.

Serán sus quintas Finales ATP consecutivas.

DANIIL MEDVEDEV (4)

Se esperaba mucho más del ruso en este 2020. Al menos en lo poco que se ha jugado de él. Después de terminar el año en un fantástico pico de forma, que le hizo llevarse dos Masters 1.000 (Cincinnati y Shanghái), un ATP 500 y jugar una final de Grand Slam en apenas dos meses, Medevedev no ha cumplido las expectativas esta campaña.

Cayó en octavos en Australia, no revalidó título en Cincinnati, se clavó en las semifinales de Nueva York y se hundió en la primera ronda de Roland Garros.

La buena noticia para él es que aterriza en Londres con el Masters 1.000 de París-Bercy bajo el brazo después de inclinar a Zverev en la final.

El año pasado aquí no superó la fase de grupos, tras perder un partido agónico con Rafa Nadal.

STEFANOS TSITSIPAS (5)

El vigente campeón ha tenido un año consistente, con un título (Marsella), dos finales (Dubai y Hamburgo) y las semifinales de Roland Garros como su tope en los Grand Slam.

El griego, que se llevó la final el año pasado en un 'tie break' definitivo contra Thiem, está adaptando su juego a todas las superficies y es capaz de competir en más registros.

Al igual que varios compañeros suyos, está intentando librarse de la etiqueta de 'next gen' y consolidarse en el circuito como una alternativa segura a los nombres de siempre.

Aun así, no llega en su mejor momento del año, tras solo ganar un partido entre Viena y París-Bercy.

Todo parece estar en su contra para repetir título, pero si algo han demostrado las Finales ATP en los últimos años es que es imposible hacer ningún tipo de predicción.

ALEXANDER ZVEREV (6)

El alemán es una completa caja de sorpresas. Cuando peor parecen irle las cosas en lo personal, mejor está rindiendo dentro de la pista.

Zverev, a sus 23 años, se ha visto envuelto en las últimas semanas en el anuncio de embarazo de su más reciente exnovia y en las acusaciones de maltrato por parte de una expareja anterior. Pero eso no le ha despistado en la cancha.

Tras la final del US Open, en la que sacó para ganar -y perdió-, Zverev alcanzó los octavos en Roland Garros antes de ganar dos títulos en Colonia de forma consecutiva y llegar a la final en París-Bercy, donde tuvo a Medvedev contra las cuerdas.

En Londres ya ha demostrado ser capaz de replicar actuaciones memorables, como la que le llevó a ser maestro en 2018 venciendo por el camino a Federer y Djokovic.

Serán sus cuartas Finales.

ANDREY RUBLEV (7)

A principio de temporada, Roger Federer le señaló como uno de los tenistas que tendrían un año excepcional. Y el suizo no falló.

Rublev ha sido una de las revelaciones de la temporada, con cinco títulos en su casillero (Doha, Adelaida, Hamburgo, San Petersburgo y Viena). Es el que más ha ganado, por delante de Djokovic, que suma cuatro este año y que podría igualarle la próxima semana.

El ruso, que pisa su primer torneo de maestros, es un ejemplo de polivalencia, capaz de ganar en cualquier superficie y con el único lunar de los Grand Slams. Ya sabe lo que es ganar a tops 10 y este año se ha cargado a tres.

Si el ruso está en buena forma y no se amilana contra los grandes, sus posibilidades de dar una sorpresa al nivel de la de Grigor Dimitrov en 2017 son muy grandes.

DIEGO SCHWARTZMAN (8)

El 'peque' Schwartzman se coló a última hora en Londres. La carrera por el último billete duró hasta París-Bercy, donde una vez conocida la eliminación del último rival, el italiano Matteo Berrettini, Schwartzman brindó con cerveza junto a su compatriota Horacio Zeballos, que competirá en el dobles.

El pupilo de Juan Ignacio Chela es el segundo debutante del torneo y se tendrá que adaptar rápido a las condiciones que más perjudican a su juego. Para más inri, ha quedado encuadrado con Djokovic y dos sacadores como Zverev y Medvedev, por lo que tendrá que esforzarse aún más para repeler las bombas que le llegarán desde el otro lado de la cancha.

En ninguna quiniela aparecerá su nombre levantando el título el próximo 22 de noviembre, pero seguramente nadie pensó a principio de curso que el bonaerense estaría aquí. Ni tampoco que llegaría a la final de Roma pasando por encima de Nadal. Ni siquiera que se convertiría en tenista profesional, cuando durante su adolescencia apenas superaba en altura a la propia red de la cancha.

Pero si algo es Schwartzman es un ejemplo de superación y en Londres, no tiene nada que perder.

Manuel Sánchez Gómez