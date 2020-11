Los habitantes de Nagorno Karabaj huyen en desbandada tras la derrota de los separatistas armenios

"¿Quedarnos aquí? Imposible, ¡nos matarían!. Tras la derrota de las tropas de Nagorno Karabaj ante el ejército azerbaiyano, los habitantes de origen armenio de esta región separatista creen que deberán abandonar sus casas si no quieren arriesgarse a morir.

En el distrito montañoso de Kalbajar, los habitantes de la capital regional (con el mismo nombre) se daban prisa el jueves a hacer las maletas antes de que esta localidad quede bajo control el domingo de las autoridades de azerbaiyanas, como establece el acuerdo de alto el fuego firmado a principios de esta semana por Armenia y Azerbaiyán.

En el pueblo de Nor Getachen, abajo de un imponente acantilado de piedra oscura, se formaban largas colas de anticuados camiones rusos Kamaz delante de los domicilios.

Los habitantes cargaban en los vehículos sofás, lavadoras, maletas y los recuerdos de toda una vida que por ningún motivo quieren dejar a "los turcos", como llaman a los azerbaiyanos (una nación de lengua turca) que abandonaron estas mismas tierras hace treinta años tras la llegada de los armenios.

"Lloré toda la noche cuando supe la noticia", explica Haiastan Eghizarian, de 68 años, mientras registra con rapidez sus cajas.

En su modesta casa rural, cuyas dos habitaciones se calientan con una estufa de leña, el desorden evidencia que están a punto de abandonar un domicilio, ya que un frasco de pimientos rojos está encima de una cama sin colchón y hay platos esparcidos por todos lados.

"No sabemos adónde ir. Con la ayuda de nuestros hijos, intentaremos alquilar un pequeño piso en Ereván (capital de Armenia). Quizás podremos volver, ¿no lo ves posible", se preguntaba desorientado Zohrab, de 82 años, el marido de Eghizarian.

- Abandonar las vacas -

Nadie les dijo dónde pueden refugiarse, "pero rápidamente entendimos que no tenemos otra opción. Los azerbaiyanos nos torturarán o nos cortarán la cabeza", asegura Eghizarian.

Sus dos hijos vinieron desde Ereván para ayudarles y así marcharse lo antes posible, tras haber malvendido su rebaño.

"La casa no era lujosa, pero éramos felices aquí. Me gusta el aire de esta zona y las uvas crecían rápidamente", afirma Zohrab, quien repasa su campo de uvas con una mirada llena de tristeza. "No quemaremos la casa. Pero nos llevamos a Mickey, que es un buen perro".

Aunque en las redes sociales armenias se multiplicaron los rumores de casas quemadas por sus propietarios antes de marcharse, no se veían nubes de humo el jueves a lo largo del valle de 20 kilómetros de Kalbajar, donde prácticamente ya no quedaba ni un alma.

Sin embargo, el viernes había al menos cinco domicilios en llamas en la localidad de Charektar, cerca del río Terter.

En la entrada del pueblo, una pareja de ancianos estaba llenando su enorme camión. "¿Por qué dejaremos esta ciudad a los turcos? !No se les ha perdido nada aquí!", dijo indignada la mujer, de unos 60 años, que maldecía a "los responsables de todo esto".

"Abandonaremos nuestras vacas, no hemos encontrado a nadie que las quisiera comprar. Habíamos pensado en ampliar nuestra casa, queríamos hacer obras... No la quemaremos, pero aquellos que nos la robarán no se la merecen", añadió esta madre de siete hijos y abuela de 22 nietos. "¿Qué haremos?", se preguntó resignada.

Los habitantes armenios de este distrito llegaron tras la conclusión de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán a principios de 1990, alentados por las ayudas del gobierno separatista del Nagorno Karabaj.

Sus casas vacías se sumarán ahora a las que dejaron los azerbaiyanos, que huyeron entonces de estas mismas tierras.

Charektar y otras localidades del Nagorno Karabaj se convirtieron esta semana en pueblos fantasma, en que sus últimos habitantes arrancaban las ventanas y las placas de los tejados.

