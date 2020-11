Liberate, la app de meditación hecha por y para la población negra de EE.UU.

Fotografía cedida por The MRKT donde aparece el joven empresario Julio Rivera, un estadounidense de madre dominicana y padre puertorriqueño creador de la aplicación "Liberate Meditation". EFE/The MRKT /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Nueva York, 13 nov (EFE).- La constante tensión social y racial que se ha vivido en EE.UU. en los últimos años llevó a Julio Rivera, un estadounidense de ascendencia afrolatina, a desarrollar Liberate, una aplicación de meditación que, a diferencia de las herramientas que existen en el mercado, está diseñada específicamente para la población negra y las dificultades a las que se enfrenta en su vida diaria.

"Ahora mismo hay mucha gente negra que se siente insegura. Cuando enciendes la tele, cuando miras las redes sociales, cuando tienes conversaciones con los amigos y la familia, muchos de los temas ahora mismo giran en torno a la muerte y (...) cómo se nos ha oprimido constantemente", cuenta en una entrevista con Efe Rivera, de madre dominicana y padre puertorriqueño.

"El consumo constante de ese tipo de contenido es traumatizante", explica el joven empresario sobre las razones que le han llevado a crear "Liberate Meditation", y que Apple ha querido promocionar en su plataforma App Store.

"Si tienes un recuerdo constante de que te sientes inseguro, obviamente vas a tener problemas mentales. Tu ansiedad, tu estrés y tu depresión se van a disparar", insiste.

LAS DIFERENCIAS CON OTRAS APLICACIONES

Rivera, de 31 años, ha querido así proveer de una plataforma a la comunidad negra para mejorar su estado de salud mental, pero una en la que se sientan identificados no sólo con las voces de los distintos programas que ofrece, sino con el tipo de problemas que son el objetivo de las sesiones de meditación y relajación.

En las aplicaciones de meditación más populares del país, como son "Calm" o "Headspace", "las voces son predominantemente blancas o incluso alguna foto que puedas ver en la pantalla. Así que esa es la primera cosa que es muy diferente, (...) que nos centramos en profesores de meditación negros", señala el fundador, que dice que el objetivo es reafirmar al usuario que está trabajando con personas como él.

Los tópicos también varían, e incluyen, por ejemplo, programas para lidiar con microagresiones y otros que ayudan a potenciar la confianza en el físico, algo que señala Rivera afecta especialmente a las mujeres negras.

"Digamos que vives una serie de microagresiones en el trabajo, y tiene que ver con tu imagen. Quizá tu pelo, ya que es algo con lo que lidian muchas mujeres negras. Eso hace que sientas ansiedad en el trabajo sobre el aspecto de tu pelo en el trabajo constantemente", explica.

"Así que haces una meditación de confianza física, y estás escuchando esta voz que te hace sentir segura, de una mujer negra y ayuda mucho sentir que alguien como tú te escucha y te entiende", agrega.

En la clasificación de las distintas meditaciones que ofrece "Liberate" se encuentran además secciones para tratar el trauma ancestral o ayuda para conectar y honrar con los antepasados africanos, programas para sanar de ataques raciales, cómo gestionar la presión de ser hijo de un inmigrante o métodos para liberarse del racismo que la propia población negra ha interiorizado.

EL ORIGEN DE "LIBERATE"

Rivera cuenta que, tras años de una intensa carrera profesional como programador informático, a los 26 años acabó en una profunda depresión que le llevó a interesarse por la meditación como herramienta para encontrar sentido a su vida.

Sin embargo, después de pasar a identificarse como una persona negra tras descubrir, con un análisis de su ADN, que tenía un 27 % de genética africana, asegura que nunca llegó a sentirse 100 % cómodo en las clases a las que asistía, donde estaba acompañado en su mayoría por gente de raza blanca.

Además, el trabajar su ansiedad y su depresión con personas de color le ayudó a darse cuenta de la constante voz negativa de su subconsciente, y que debía rechazarla.

"Puedo estar orgulloso de quién soy y de mis raíces, estar orgulloso de dónde vengo, y no tengo por qué trabajar duro para encajar en una cultura que dice que tengo que tener cierto aspecto para ser exitoso y lograr el sueño americano", explica.

EL TRAUMA DE 2020

Tras haber sido descargada más de 50.000 veces, la necesidad y el beneficio de "Liberate" quedó claro después de las protestas que se produjeron en EE.UU. como resultado de la muerte del afroamericano George Floyd en Minesota el pasado mes de mayo a manos de la policía, cuando afirma que vieron un "fuerte aumento" de demanda.

Además, señala, el importante trauma que va a dejar tras de sí 2020, con sus fuertes protestas raciales y una pandemia que ha dejado cerca de 1,3 millones de muertes a nivel mundial y ha provocado una fuerte crisis económica, no debe infravalorarse.

"De lo que no se habla es de la crisis mental que está sucediendo y que va a suceder como resultado de todo esto. Y la meditación es sólo una de las herramientas que puede utilizar la población negra", zanja.

Helen Cook