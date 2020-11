Leopoldo López cree que "Guaidó debe seguir como presidente interino"

El líder opositor venezolano Leopoldo López. EFE/ Mariscal/Archivo

Madrid, 13 nov (EFE).- El líder opositor venezolano Leopoldo López aseguró este viernes que Juan Guaidó, al que más de 50 países reconocen como presidente interino de Venezuela, debe seguir con ese cargo pese a que su mandato como presidente de la Asamblea Nacional acabe a finales de año, ya que su función "es lograr una transición democrática".

El opositor se expresó de esta manera en una conferencia virtual organizada por Nueva Economía Forum donde estuvo acompañado por el expresidente español Felipe González y el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, en su segunda intervención pública desde que llegó a España el pasado 25 de octubre tras viajar en secreto desde Caracas.

La continuidad de Guaidó como presidente interino es una de las grandes incógnitas dentro de la oposición venezolana contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que mantiene convocadas elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre pese a que la oposición no reconoce el proceso.

UNIDAD, LA CLAVE PARA "LA LIBERTAD" EN VENEZUELA

El líder opositor pidió "unidad" tanto en la oposición como en la población venezolana para conseguir una transición "democrática" y lograr "la salida de Maduro" del poder.

"Yo he salido obligado de Venezuela con una misión muy concreta: contribuir con la liberación de nuestro país y hacerlo de manera unitaria, tenemos que trabajar para unir esfuerzos, de los que estamos fuera y dentro, de gobiernos, parlamentos, medios y en definitiva pueblos", afirmó.

A su juicio, la "causa de Venezuela vale la pena" y será exitosa si se convocan "unas elecciones presidenciales y parlamentarias definitivamente libres, justas y verificables".

En esa línea, subrayó que la "principal misión" de los venezolanos es lograr "que todo apoyo incondicional de todos los países que reconocen a Guaidó -como presidente interino- puedan coincidir" en que "Venezuela necesita salir de Maduro y elecciones libres" para "sanar las heridas".

LÓPEZ ACUSA A MADURO DE USAR LA PANDEMIA PARA CONTROLAR A LA POBLACIÓN

El líder opositor acusó a Maduro de usar la pandemia para aumentar el "control" y la "dominación por parte de la dictadura" a la población venezolana y expresó que Maduro la ha convertido "en una herramienta más de manejo" parte "de la estrategia de control y dominación".

Según manifestó, la pandemia es "la principal tragedia en el mundo, pero no en Venezuela": "Es quizá la tercera, la cuarta o la quinta, porque la gente no tiene cómo alimentarse, cómo curarse, es una situación verdaderamente dramática en la que COVID viene a ser una nueva tragedia".

El expresidente español Felipe González dijo por su lado que el Gobierno de Nicolás Maduro es "peor que un virus" así como que la "pandemia" de Venezuela "son ellos”.

"¿Cómo no iban a aprovechar la pandemia?", se preguntó el socialista González, antes de calificar a la Administración de Maduro como "un virus con poder contagioso y contaminante para toda América Latina".

FELIPE GONZÁLEZ Y VARGAS LLOSA CRITICAN DURAMENTE A MADURO

El expresidente español Felipe González incidió también en la necesidad de que tanto la oposición como la comunidad internacional se mantenga unida para apartar del poder a Nicolás Maduro.

"Es fundamental que haya unidad de propósito en la oposición venezolana porque se podría conseguir volver a dar unidad de propósito a la comunidad internacional", advirtió González, quien también criticó que se ponga de ejemplo la política interna española para hacer comparaciones con el país sudamericano.

"Es inadecuado e ineficaz para la situación de Venezuela porque el carácter letal de la tiranía de Maduro no tienen parangón ni comparación alguna. En España todos los demócratas deberíamos estar a una para recuperar libertad para los venezolanos", zanjó.

Por su parte, el escritor Mario Vargas Llosa demandó unas elecciones "libres" para acabar con el "estado atroz en el que se encuentra el país".

"La unidad es indispensable a estas alturas y la plataforma en la que puede cimentarse esta unidad es la mayoría de los venezolanos, porque está contra la dictadura", valoró el premio Nobel.

CAMBIO POLÍTICO EN ESTADOS UNIDOS

Tanto López, como González y Vargas Llosa incidieron en que la reciente victoria del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, no debería cambiar la relación que este país tiene con el Estado venezolano.

El líder opositor agradeció al aún presidente Donald Trump su política con Venezuela y su "apoyo a la transición para salir de la dictadura", pero recordó que dicha política "no es una posición solo republicana sino bipartidista".