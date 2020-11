La emotiva felicitación de Mar Flores a su hijo Carlo Constanzia el día de su 28 cumpleaños

30/09/2019 Mar Flores, en una imagen de archivo reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Hoy Carlo Constanzia cumple 28 años. Sin embargo, el actor de "Toy boy" lo celebró anoche, con una cena familiar, con su madre, Mar Flores, y sus cuatro hermanos, Mauro, Beltrán, Bruno y Darío, a los que está muy unido. La modelo, que no suele publicar demasiadas detalles de su vida privada en sus redes sociales, y que no ha hablado en demasiadas ocasiones de su hijo, que se ha convertido en un modelo e intérprete de gran proyección con el éxito de la serie de Atresmedia que protagoniza, ha hecho una excepción para felicitar, esta mañana, a su primogénito.



Con un precioso mensaje Mar ha dejado claro la especial relación que le une con su hijo mayor - al que define como el primer gran amor de mi vida - y lo orgullosa que está de todo lo que Carlo ha conseguido a base de trabajo y constancia. "Al primo grande amore della mia vita. Congratulazioni al mio piccolo bambino... Desde el fondo de mi corazón te deseo que todos tus sueños profesionales se conviertan en realidad. Como a los dos nos ha enseñado la vida, el que lucha obtiene su recompensa y el que persiste siendo leal a sus principios, gana!! Naciste un 13 de Noviembre de 1992 después de 13 horas de parto... como buen Escorpio. Tu llegada al mundo me hizo la mujer más feliz del universo. keep fighting @carlocostanzia"



Y es que, lejos de sacar provecho a la fama de su madre, Carlo se independizó muy pronto y, después de formarse como actor, la serie "Toy boy" le daba su primera oportunidad, que no ha desaprovechado y que le ha convertido en uno de los intérpretes con más futuro de nuestro país. A sus 28 años, el hijo de Mar Flores está soltero, aunque recientemente ha sido fotografiado compartiendo besos y confidencias con una atractiva y desconocida joven morena por las calles de la capital.