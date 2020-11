"La crisis está lejos de acabar", dice consejero delegado de Natura & Co

Fotografía que muestra el interior de una tienda de la marca Natura el 12 de noviembre de 2020 en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra

Sao Paulo, 13 nov (EFE).- El consejero delegado de Natura & Co, Roberto Marques, dijo en una entrevista con Efe que la facturación del holding, el cuarto mayor del mundo en el sector de la cosmética, remontó en el tercer trimestre por las ventas por internet durante la pandemia, pero pide cautela ante una crisis que "está lejos de acabar".

El grupo, que concluyó en enero de este año la compra de su competidora, la estadounidense Avon, consiguió responder al "desafío" de la pandemia gracias al comercio electrónico y a la venta directa a través de redes sociales.

En estos canales, las ventas escalaron un 115 % en el tercer trimestre, según recalcó el también presidente del consejo de Natura, compañía con fuerte presencia en Latinoamérica y que tiene en Brasil su principal mercado.

La adaptación digital en plena crisis del coronavirus y la progresiva reapertura de tiendas, aseguró Marques, permitieron a la empresa aumentar sus ingresos cerca de un 32 % en términos consolidados durante el tercer trimestre del año, hasta los 10.400 millones de reales (unos 1.875 millones de dólares).

Natura & Co está presente en un centenar de países a través de sus cuatro marcas: Natura, The Body Shop, Aesop y Avon, que ofrecen maquillaje, productos para el cuidado corporal y la higiene personal, cosméticos y perfumes, entre otros.

"Celebramos el tercer trimestre, pero estamos con bastante atención porque la crisis está lejos de acabar y el cuarto trimestre es el más importante", afirmó.

En ese sentido, Marques citó la incertidumbre generada por la crisis del coronavirus, especialmente tras la segunda ola de la pandemia que ya atenaza a varios países de Europa, y dijo estar atento a las medidas adoptadas por los diferentes Gobiernos para contener el avance del virus.

"A pesar de haber tenido en el tercer trimestre un crecimiento muy fuerte de ventas y mejora de márgenes, todavía continuamos con mucho cuidado. Hemos visto en el mundo, en Europa, varios países volviendo al confinamiento y el cierre de tiendas, como es el caso de Inglaterra", señaló.

MAYOR INTEGRACIÓN EN LATINOAMÉRICA

Pese a la crisis del coronavirus, el grupo empresarial ha identificado "muchas posibilidades" de expansión "orgánica" y confía en acelerar la integración de Avon y Natura, principalmente en Latinoamérica.

"Tenemos varias oportunidades de expansión de las marcas del grupo aprovechando la infraestructura que tenemos. No tenemos todas las marcas en todos los países y contamos con un plan de crecimiento orgánico", aseveró.

El grupo, explicó Marques, ve "muchas oportunidades" en Asia, principalmente en China, un mercado que la compañía ha tenido en cuenta al fortalecer su estructura de capital con el cierre de la oferta pública de 1.000 millones de dólares en acciones.

Además de la expansión geográfica, Marques resaltó que la capitalización -la mayor operación de este tipo en productos de consumo de Latinoamérica- permitirá mejorar el balance patrimonial del grupo, acelerando el proceso de disminución de duda.

"Ya usamos parte de esos recursos para pagar un bono que existía de Avon con vencimiento en 2022, con un interés muy alto, incompatible con la estructura del grupo. Eso cambia el perfil del grupo, deja al grupo más fuerte desde el punto de vista de capital", agregó.

La capitalización, dijo, también facilitará la inversión para la digitalización, la cual dio un paso más con el lanzamiento de su propia plataforma de servicios financieros en Brasil (&Co Pay).

"Queremos expandirlo para Latinoamérica y el mundo, como una unidad de negocios, ofreciendo servicios para consultora y revendedoras", explicó.

AGENDA SOSTENIBLE

Marques resaltó que uno de los pilares estratégicos del grupo es la agenda de la sostenibilidad, la cual, aseguró, ha establecido "objetivos ambiciosos" y "metas agresivas" que implicarán "inversiones importantes".

Uno de los objetivos, resaltó, es llegar a la emisión cero de carbono en 2030, dos décadas antes que lo establecido por la propia ONU.

"Natura es carbono neutro desde 2017, pero queremos llegar a emisión 0 de carbono en el grupo como un todo. Es un desafío muy grande, engloba toda la cadena", precisó.

Para alcanzar su compromiso con el medio ambiente, el primer ejecutivo de la compañía resaltó la importancia de establecer diálogo con "actores importantes en el proceso", como la iniciativa privada o el propio Gobierno, para encontrar "soluciones conjuntas".