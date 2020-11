13/11/2020 Kiko Rivera guarda silencio a escasas horas de su reaparición en el especial sobre la herencia de su padre. MADRID, 13 (CHANCE) Kiko Rivera se sienta hoy en el plató del especial en el que, Jorge Javier Vázquez, desgranará todos los detalles - hasta ahora muchos de ellos desconocidos - de la herencia de Paquirri y de cómo Isabel Pantoja gestionó Cantora sin el conocimiento de su hijo. Una esperada reaparición para la que el cantante ha viajado a Madrid, donde ayer disfrutó de una jornada de lo más ajetreada. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Kiko Rivera se sienta hoy en el plató del especial en el que, Jorge Javier Vázquez, desgranará todos los detalles - hasta ahora muchos de ellos desconocidos - de la herencia de Paquirri y de cómo Isabel Pantoja gestionó Cantora sin el conocimiento de su hijo. Una esperada reaparición para la que el cantante ha viajado a Madrid, donde ayer disfrutó de una jornada de lo más ajetreada.



Así, a pesar de que mantuvo silencio en redes sociales acerca de sus gestiones en la capital, nosotros estuvimos "acompañándole" todo el día y hoy os desvelamos qué hizo Kiko durante todo el día de ayer. El dj, acompañado por Fran, su representante y hombre de confianza, hizo el viaje desde Sevilla en coche y, nada más llegar a Madrid, visitó a un notario y a un abogado, puesto que está recabando información acerca del testamento de Paquirri, tal y como aseguró Irene Rosales.



Después de pasar por el hotel para dejar la maleta, y de pasar cerca de una hora en las instalaciones de Mediaset, Kiko disfrutó de una tranquila comida en un restaurante de la capital con Rafa Mora y Suso Álvarez, dos mediáticos amigos que siempre han dado la cara por él en los platós. Muy serio, y en su línea si no hay un cheque de por medio, el hijo de Isabel Pantoja ha guardado silencio y ha preferido no contarnos cómo marchan sus gestiones legales ni qué le ha parecido el comunicado que su madre ha mandado a la revista Hola. Ignorándonos completamente, el artista tampoco se pronuncia sobre el claro posicionamiento de Asraf Beno a su favor ni sobre las críticas del prometido de su hermana Isa a la tonadillera.



Bien entrada la tarde, veíamos a Kiko llegando a la sede de Universal, una de las discográficas más importantes de nuestro país y con quien el artista estuvo a punto de firmar un contrato que, problemas con su madre - que todavía no se han especificado - impidieron. El Dj a comienzos de semana anunciaba bonitas novedades en el terreno profesional, que llegan cuando menos se lo esperaba. ¿Tendrán que ver con esta misteriosa e inesperada reunión en la discográfica que lleva a artistas de la talla de David Bisbal, Aitana, Pablo López o Alejandro Sanz entre otros?.



Por el momento nos quedaremos con la incógnita de esta alegría profesional para Kiko en uno de sus peores momentos a nivel personal y económico. Pese a que el hijo de Isabel Pantoja ha salido satisfecho de la sede de Universal, ha preferido hablar por su teléfono móvil y evitar nuestras preguntas que, a buen seguro, desvelará esta noche - previo pago - en el especial "Cantora".