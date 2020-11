Hamilton: "Parecía que pilotábamos en una pista de hielo"

EFE/EPA/Rudy Carezzevoli/Archivo

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno, que marcó el cuarto tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto del certamen, declaró en el circuito de Istanbul Park, muy resbaladizo este viernes, que "parecía que" pilotaban "en una pista de hielo"

"Fue muy difícil, hoy. Este circuito es fantástico, pero la nueva superficie lo complicó todo", comentó Hamilton, de 35 años, que este domingo podría certificar matemáticamente en Turquía la consecución de su séptimo título mundial, con el que igualaría la plusmarca histórica del alemán Michael Schumacher,

"Ninguno de los neumáticos nos funcionaba y parecía que estábamos pilotando en una pista de hielo", explicó el astro inglés, que hace dos domingos firmó en Imola (Italia) su noveno triunfo del año, el número 92 de su carrera, con el que rompió a su favor el otro gran récord que le unía al 'Kaiser'.

"Por ese motivo, no pudimos divertirnos lo que nos hubiéramos divertido normalmente aquí en Estambul. Cuando estás muy por debajo de la ventana de temperatura, los neumáticos simplemente no funcionan"; añadió Hamilton, que lidera el Mundial con 282 puntos, 85 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas, el único que aún podría, aunque de forma casi milagrosa, arrebatarle el título.

"De una vuelta a otra puedes encontrar un segundo sólo porque los neumáticos funcionen de repente mejor en una de las curvas. Tenemos mucho trabajo por delante para intentar averiguar qué podemos cambiar esta noche para estar mejor mañana", opinó.

"Hay algunas cosas fundamentales que no puedes cambiar en el coche, pero tendremos que hacer lo mejor que podamos. Creo que va a ser una pugna dura para nosotros este fin de semana, pero eso lo hace todo mucho más emocionante", declaró Hamilton este viernes en Turquía, donde ganó en 2010, a bordo de un McLaren.