Guatemala cumple ocho meses de pandemia con 114.123 casos y 3.880 muertes

Guatemala, 13 nov (EFE).- Guatemala cumplió este viernes ocho meses desde el primer contagio de la covid-19, período en el que ha registrado de manera oficial 114.123 casos positivos acumulados y al menos 3.880 muertes contabilizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Fue un viernes 13, como este, pero de marzo, cuando el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en una actividad interrumpió su discurso para contestar una llamada que, según dijo, "no quería recibir nunca": la que le confirmaba el primer caso positivo de la covid-19 en un paciente que había viajado a Europa.

Asintomático, fue trasladado al primer hospital temporal erigido por el Gobierno para la atención exclusiva de la covid-19. Allí pasó su cuarentena hasta salir semanas después, cuando ya el país acarreaba decenas de casos y fallecidos.

La primera muerte a consecuencia de un cuadro de coronavirus, según el Ejecutivo, se dio dos días después de conocerse el primer contagio y correspondía al segundo paciente, un hombre de 85 años de edad que también había regresado de Europa los primeros días de marzo pero no fue detectado hasta encontrarse grave y morir en el hospital.

Desde el 15 de marzo, el Ministerio de Salud Pública ha contabilizado 3.880 decesos, lo que significa una tasa de 23 muertes por cada 100.000 habitantes en un país donde viven más de 16,3 millones de personas.

La letalidad del virus originado en la ciudad china de Wuhan en 2019 se mantiene en el 3,4 % en Guatemala con relación a la cantidad de contagios, según la actualización de datos del tablero de situación de la pandemia de la cartera sanitaria.

La cifra total de muertos por el virus en Guatemala, sin embargo, podría ser mayor, según los datos del Registro Nacional de Personas (Renap), que contabilizaba hasta agosto el deceso de 4.916 personas por diagnóstico de la covid-19.

De acuerdo con expertos, la diferencia de casi 1.500 defunciones estaría en que el Ministerio de Salud no tiene cobertura universal en el país y por tanto la cantidad de muertes por la covid-19 es mayor a los datos oficiales de esa cartera.

Guatemala registró, además, un aumento en su mortalidad del 41,4 % entre junio y agosto, en pleno pico de la pandemia en el país, según un estudio divulgado a principios de octubre por la estatal Universidad de San Carlos (Usac).

El documento subraya que en dicho período fallecieron 6.799 personas más que el promedio de los últimos tres años y que ello se debe a la pandemia.

MÁS DE VEINTE MUERTES EN EL ÚLTIMO DÍA

En la última jornada de recolección de información del Ministerio de Salud, correspondiente a las 24 horas del jueves, la entidad identificó 581 nuevos casos positivos y 22 defunciones, tiempo en el que realizó 4.531 hisopados.

Desde el pasado 13 de febrero, un mes antes de detectar el primer paciente contagiado, Salud Pública ha realizado 475.913 pruebas en total, con un 24,2 % de casos positivos.

La incidencia del virus aumentó 3,5 puntos en el último día, con 677 contagios por cada 100.000 personas.

Desde hace ocho meses exactos Guatemala comenzó a lidiar con la covid-19, lo que provocó un confinamiento que se extendió hasta el 27 de julio, cuando se retiraron ciertas medidas, y que terminó definitivamente el 1 de octubre con el final del toque de queda y la apertura de bares, cines, gimnasios y deporte amateur.