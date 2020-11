Georgina Rodríguez demuestra su lado más solidario en el Rastrillo Nuevo Futuro

MADRID, 13 (CHANCE)



Georgina Rodríguez fue una mujer que no conocía la fama y quizás, tampoco la buscaba, cuando se enamoró de Cristiano Ronaldo. Ahora, su vida ha cambiado por completo y la forma de vivir que tiene no es ni parecida a la que tenía antes. A pesar de los yates de lujo, la ropa de marca y las amistades que haya podido crear con gente de la alta sociedad, dentro de sí misma sigue siendo la misma que era antes.



Hoy, la hemos podido ver en el centro de Madrid participando en el Rastrillo Nuevo Futuro dando regalos a niños... Hemos podido ver como la influencer salía del hotel en el que ha estado hospedada y ha sido allí cuando nos ha confesado que su familia se encuentra "Muy bien". Además, sabemos que ha comido una pizza porque hemos visto cómo se la llevaban horas antes de su salida.



Como no podía ser de otra manera, la llegad al Rastrillo ha sido como esperábamos. Georgina Rodríguez llegaba al Rastrillo nuevo futuro con una sonrisa en la boca y confesaba que: "Estoy feliz de poder entregarle regalos a los niños de nuevo futuro". La mujer del futbolista ha explicado que: "Además los niños son ángeles, se merecen todo" y ha dejado muy claro que siempre ha querido ayudar a los demás, no es algo que le haya despertado la maternidad: "Siempre he tenido el instinto de ayudar, la verdad".





