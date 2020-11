¿Ganas de Juegos? 5 preguntas para conocer la historia olímpica

El ciclist, Miguel Indurain, saluda tras finalizar la etapa y obtener la medalla de oro en Atlanta. EFE/Eduardo Abad/RSG/Archivo

Madrid, 13 nov (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera, nada mejor que repasar la historia olímpica con este reto semanal de cinco preguntas, con tres respuestas posibles, sobre los Juegos de todos los tiempos.

Solo una de las respuestas es correcta y las soluciones, junto algunos detalles curiosos, están al final.

1. Aparte de los microestados, solo hay en Europa dos países que no hayan ganado nunca una medalla olímpica. Se trata de...

a. Albania y Bosnia-Herzegovina

b. Macedonia y Montenegro

c. Kosovo e Islandia

2. ¿Cuál es la última prueba que se incorporó al programa femenino de atletismo de los Juegos Olímpicos?

a. 3.000 m obstáculos

b. Salto con pértiga

c. Lanzamiento de martillo

3. ¿En qué Juegos se fijó, ya para siempre, la distancia del maratón en 42,195 km?

a. Atenas 1896

b. Londres 1908

c. Londres 1948

4. ¿Qué ciclista ganó la contrarreloj masculina cuando esta prueba se recuperó para los Juegos Olímpicos en Atlanta'96?

a. Jan Ullrich (GER)

b. Laurent Jalabert (FRA)

c. Miguel Indurain (ESP)

5. Durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 se recurrió por primera vez a los drones para la cobertura televisiva en directo de dos deportes. ¿Cuáles fueron?

a. Vela y triatlón

b. Remo y piragüismo

c. Maratón e hípica

SOLUCIONES

1. Respuesta a: Albania y Bosnia-Herzegovina son, aparte de algunos microestados europeos, los únicos países del Viejo Continente sin medallas olímpicas.

2. Respuesta a: Los 3.000 m obstáculos se incorporaron al programa femenino de los Juegos Olímpicos en Pekín 2008. El salto con pértiga y el lanzamiento de martillo habían llegado para quedarse en Sídney 2000.

3. Respuesta b: El maratón se corre sobre una distancia de 42,195 m desde los Juegos de Londres 1908. La prueba, que antes rondaba los 40 km, aumentó algo más de 2 para tomar la salida en la puerta del Palacio de Windsor y, en la meta del estadio, dar media vuelta más de lo previsto, ya que el túnel de entrada estaba reservado para la familia real.

4. Respuesta c: Miguel Indurain fue el ganador de la contrarreloj cuando esta prueba volvió a los Juegos en Atlanta'96. Había desaparecido después de Los Ángeles 1932.

5. Respuesta c: Las pruebas de remo y piragüismo de Río 2016 fueron las primeras que se transmitieron en directo con la ayuda de drones.También se emplearon imágenes pregrabadas con drones para la cobertura televisiva del golf, el ciclismo BMX y el piragüismo en aguas bravas, así como para mostrar diversas panorámicas de la ciudad de Río. EFE

nam/ea