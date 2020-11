Fútbol.- Precandidatos lamentan la tardía fecha electoral en el Barça

17/06/2015 Elecciones del FC Barcelona CATALUÑA ESPAÑA EUROPA DEPORTES BARCELONA FCB



Varios de los precandidatos a la presidencia blaugrana han lamentado, una vez que la Comisión Gestora del FC Barcelona ha fijado la fecha electoral para el 24 de enero, que se demore tanto el proceso si bien han asegurado estar preparados para afrontar el reto.



Por un lado, el precandidato Jordi Farré, impulsor de la moción de censura que desencadenó la dimisión de Josep Maria Bartomeu y su Junta Directiva, celebró tener fecha pero lamentó que la Gestora haya retrasado tanto los comicios.



"Por fin, ya tenemos fecha. La habríamos preferido antes porque será muy difícil que la nueva Directiva pueda gestionar el mercado de invierno. Pero lo importante es que pongan las urnas, que haya la máxima participación y que los socios den su confianza al mejor proyecto para gobernar el club", manifestó Farré.



Por su parte, Lluís Fernández Alà se mostró en la misma línea, satisfecho por tener día fijado, pero descontento porque sea tan tarde. "No estamos de acuerdo con esta fecha, nos hubiera gustado que la Gestora hubiera convocado las elecciones en diciembre", lamentó.



"No se ha aprovechado la moción de censura que convocaron los grupos de opinión y algunas precandidaturas con la fuerza del socio detrás. Esta fecha alarga esta agonía económica, deportiva, social e institucional que el club tiene en estos momentos", aportó.



Además, coincidió con Farré en que no se podrá actuar en el mercado de invierno. "Muy importante, esta fecha no permite a la nueva Junta poder aprovechar el mercado de invierno como haría falta. Dicho esto, estamos preparados para liderar el cambio que el Barça necesita", apostilló.



Otro de los precandidatos que se pronunció sobre la fecha electoral fue Pere Riera. "Estamos centrados en la situación económica y deportiva. De ello depende nuestro presente y futuro. Presentaremos un proyecto real y lucharemos para que el club sea siempre de los socios", escribió en sus redes sociales.



Los precandidatos confirmados hasta el momento para sustituir a Josep Maria Bartomeu son siete: Xavi Vilajoana, Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito, Pere Riera y Lluís Fernández Alà. Se prevé que en los próximos días puedan hacerlo Emili Rousaud, Juan Rosell y el que fuese presidente durante el periodo 2003-2010, Joan Laporta.