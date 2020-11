Fútbol.- Jorge Valdano apadrina a la segunda promoción de la LaLiga Business School

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La segunda promoción de LaLiga Business School, el proyecto educativo de LaLiga, celebró su graduación y finalización de curso, apadrinada por el exfutbolista y exentrenador argentino Jorge Valdano.



Los 69 alumnos y alumnas de los tres Másteres organizados por LaLiga Business School (Dirección, Metodología y Análisis en el Fútbol; Derecho aplicado al Fútbol Profesional, y Global Sports Marketing) se conectaron a un acto 'online' por las restricciones de la pandemia del coronavirus, al que también estuvieron invitados al acto los alumnos del MBA in Sports Business & Law, llevado a cabo junto al Centro de Estudios Garrigues.



Pese al COVID-19, LaLiga recalcó que durante la gran mayoría de este curso se ha logrado mantener la presencialidad y la experiencia 360o garantizando en todo momento la seguridad de los alumnos y acordes a las normativas del Gobierno y de la Comunidad de Madrid.



"El fútbol y la industria de su alrededor necesita gente con talento y formada. Yo he nacido en un entorno de formación constante y lo mismo os transmito a vosotros: la autoformación es imprescindible. El consejo que os puedo dar es que para alcanzar los sueños hay que formarse continuamente. Lo que da seguridad en el entorno laboral es la formación", subrayó Javier Tebas, presidente de LaLiga.



Por su parte, José Moya, director de LaLiga Business School, les recordó a los alumnos que uno de los objetivos era facilitarles "las herramientas necesarias para trabajar en el mundo de la industria en general y del fútbol en particular". "Debido al año tan complicado, hemos tenido que poner en práctica hasta el máximo esfuerzo pero ya formáis parte para siempre de nuestra red de 'alumni'", añadió.



Finalmente, Jorge Valdano ejerció de padrino de esta promoción y elogió a LaLiga por saber "imaginarse el futuro del fútbol e ir hacia allí con rigor y profesionalismo". "Yo formé parte del antes del mundo del fútbol, pero desde ahí aprendí mucho como que esta industria necesita gente como vosotros, preparada, que ha perseguido su pasión, la ha estudiado y la disfrutará laboralmente. Estoy seguro de que le daréis al mundo del fútbol ese impulso creativo que estamos necesitando", recalcó.



Con este proyecto, LaLiga busca, a través de multitud de profesionales del sector, formar al talento que construirá el presente y el futuro la industria del deporte en general, y del fútbol en particular. En este sentido, la patronal puso ya en marcha el pasado viernes su tercera promoción con 91 alumnos, que tendrán la novedad del Máster en Marketing Deportivo a partir del próximo mes de febrero.



"Habéis hecho la elección correcta. Somos punteros en el mundo del fútbol; y además, somos líderes también en la búsqueda de talento para la industria del deporte. Espero que este curso os sirva para crecer tanto a nivel profesional como personal", deseó Javier Tebas.

