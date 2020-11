Fútbol.-Butragueño: "El Real Madrid no fichó por responsabilidad y coherencia acorde con la situación"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, apeló a la "responsabilidad y coherencia" que tuvo el club desde la irrupción de la pandemia del coronavirus como la causa que les llevó a no fichar nada para la nueva temporada, y también reflejó la importancia de la reforma en el Santiago Bernabéu como "un punto de inflexión en la historia" de la entidad.



"Por ser coherentes. La situación no cambió, no ha cambiado aún", replicó Butragueño durante su participación este viernes en la 'Marca Sport Weekend' en relación a la política que había llevado el club a la hora de reducir gastos y el recorte en los salarios de la plantilla.



El directivo apuntó que la entidad "siempre ha sido muy activa en las ventanas", pero que en esta primera había optado por seguir "la política de austeridad y prudencia". "Vendimos y cedimos, entendiendo que era lo que se necesitaba. Fue un ejercicio de responsabilidad y coherencia acorde con la situación", añadió.



El directivo, que indicó que el club "estudia continuamente como evoluciona" la pandemia, recordó que cuando esta frenó todo en marzo, se produjo "un impacto en cuanto a los ingresos del club". "Todo lo que significa la explotación del estadio es cero y el club tiene que reaccionar y establecer un plan de ajuste de gastos e inversiones", apuntó.



En este sentido, destacó "la reacción inmediata de las primeras plantillas que permitieron la reducción salarial, con el objetivo de que no afectara al resto de trabajadores", una medida que fue considera "modélica" por el Comité de Empresa del club.



"Tuvimos la sensibilidad suficiente para procurar que la pandemia no tuviera un impacto negativo en los salarios de los trabajadores y fue capaz de hacerlo, y eso dice mucho de la gestión y capacidad de reacción para equilibrar el presupuesto en una situación muy difícil", añadió Butragueño, que no se olvidó "agradecer" a los socios que "renunciaron a recibir el 25 por ciento que les correspondía de su abono" por los partidos que no se jugaron. "Da una idea de su generosidad y compromiso para ayudar al club", recalcó.



Por otro lado, indicó que optaron por irse a jugar al Alfredo Di Stéfano porque era "una buena opción acorde a las circunstancias" y porque iba a ayudar a que la reforma "de gran magnitud" que están acometiendo en el Santiago Bernabéu "llevase un ritmo más cómodo e ideal".



"LA OBRA DEL BERNABÉU SERÁ UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN NUESTRA HISTORIA"



El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid habló también del "proyecto espectacular" de esta obra para convertir al feudo madridista en "el mejor del mundo". "Es un elemento esencial para abordar el futuro. El Bernabéu fue un punto de inflexión en nuestra historia y esta reforma también entendemos que será así", deseó.



El exdelantero resaltó que el 'nuevo' estadio, situado "en un lugar estratégico y emblemático de la ciudad", dará inicio a "una nueva etapa" y será "un icono para el club y Madrid". "Vamos a poder ofrecer a nuestros aficionados una experiencia mucho más rica, no sólo en los partidos sino en el día a día porque pretendemos que su actividad continúe durante los 365 días", detalló.



"Todos estamos muy ilusionados. Sabemos que nos ayudará a liderar el fútbol mundial en el futuro. Los ingresos comerciales aumentarán considerablemente y nos permitirá ser más competitivos porque siempre aspiramos a ser el mejor, y para serlo debemos tener a los mejores jugadores", advirtió.



Por último, Butragueño hizo hincapié en "la capacidad de adaptación del equipo a unas circunstancias muy extraordinarias" y su "esfuerzo extraordinario en todos los sentidos" para conquistar LaLiga Santander la pasada temporada, un triunfo que cree que ayudó "a los madridistas que lo estaban pasando mal" y que "quizá pudo tener un significado muy especial para el club y el madridismo".

