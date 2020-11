Fútbol.- Argentina se deja dos puntos en casa ante Paraguay y Ecuador remonta en la altitud de La Paz

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La selección argentina de fútbol dejó escapar dos puntos este jueves en la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar de 2022 tras no pasar del empate a un gol ante Paraguay, mientras que Ecuador sacó una siempre valiosa victoria en la altitud de La Paz.



Después de haber empezado su andadura hacia la próxima Copa del Mundo con dos triunfos, uno de ellos en la capital boliviana, la albiceleste sumó su primer tropiezo ante la albirroja, dirigida por su compatriota Eduardo Berizzo y que llegó a mandar en el marcador antes de la reacción de su rival, mucho mejor en la segunda parte cuando encontró algo más a Leo Messi.



El delantero del FC Barcelona fue neutralizado por el planteamiento del 'Toto', que no le dejó demasiado protagonismo en los primeros 45 minutos, donde se marcaron los dos goles. El primero, paraguayo, tras un penalti a Almirón que transformó Romero en el minuto 21, y que despertó a los de Lionel Scaloni.



Argentina mejoró a partir de la desventaja y encontró la igualada en un saque de esquina que cabeceó a la perfección Nico González al filo del descanso. La bicampeona del mundo se rehizo tras el paso por vestuarios y pudo superar a Paraguay en una segunda mitad con protagonismo para el VAR, que no consideró penalti una mano de Otamendi y que anuló el 2-1 a Messi tras una falta que se había producido en el inicio de la jugada y que provocó el enfado del capitán.



Pese a su dominio, el combinado local no tuvo excesivas oportunidades ante un rival que se mostró aguerrido, e incluso duro en ocasiones como en el rodillazo de Romero a Palacios que le produjo al del Leverkusen una fractura en la zona lumbar. Lautaro Martínez lo intentó y la mejor fue para Messi, pero su lanzamiento de falta lo tocó lo justo Silva en una gran intervención.



Por otro lado, en el otro partido de este jueves, Ecuador logró su segundo triunfo en estas Eliminatorias Sudamericanas al imponerse por 2-3 en La Paz a una Bolivia que ha perdido sus tres encuentros y a la que la clasificación se le pone ya cuesta arriba.



Los bolivianos no aprovecharon el adelantarse en el marcador por medio de Juan Carlos Arce y nada más iniciarse la segunda parte Beder Caicedo empató y Mena puso el 2-1. Martins puso el 2-2 y cuando los locales esperaban al menos sacar un punto, su rival se llevó los tres con un penalti en el 88 anotado por Gruezo.





