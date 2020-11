Francia.- París homenajea a las víctimas de los atentados del 13-N de 2015 en unas ceremonias reducidas por la pandemia

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno francés y el Ayuntamiento de París han rendido homenaje este viernes a las 130 víctimas que perdieron la vida por una cadena de atentados hace exactamente cinco años, en el ataque más grave sufrido por Francia desde el final de la Segunda Guerra Mundial.



La alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo, y el primer ministro, Jean Castex, han recorrido cada uno de los seis sitios donde hubo víctimas la noche del 13 de noviembre de 2015. Solo en el interior de la sala de conciertos Bataclan perecieron 90 personas.



Las restricciones adoptadas para contener la pandemia de coronavirus se han notado también en las ceremonias de este año, más comedidas que en aniversarios anterior. Entre los invitados no han figurado víctimas o familiares de fallecidos, algo que el presidente de la asociación Life for Paris, Artur Dénouveaux, ha dicho entender "completamente", según Franceinfo.



Francia vuelve a estar en máximo estado de alerta por terrorismo a raíz de los atentados sufridos en las últimas semanas, entre ellos el asesinato de un profesor a las afueras de París que había exhibido caricaturas del profeta Mahoma para ilustrar una clase sobre libertad de expresión. Además, tres personas murieron por un ataque en el interior de una basílica de Niza.



El presidente, Emmanuel Macron, ha intensificado sus mensajes y políticas contra el activismo islamista tras estos últimos ataques, lo que le ha granjeado no pocas críticas por parte de líderes de países musulmanes. El mandatario ha cargado contra lo que ha denominado "separatismo islamista".

